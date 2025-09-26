Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

Ως ελιγμό που έχει στόχο να εκτονώσει την πίεση που ασκεί η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το μεγάλο κύμα κοινωνικής συμπαράστασης και διαμαρτυρίας, που αυτή προκαλεί, εκλαμβάνεται η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και η οποία ερμηνεύεται ως κίνηση που θα οδηγήσει στην εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις.

Το περιεχόμενο της εισαγγελικής παραγγελίας περιμένουν πλέον όλοι για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την ουσία της κίνησης, αλλά ήδη θεωρείται περίπου δεδομένο ότι θα αφορά μόνο στην ταυτοποίηση και όχι στην εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν τα αίτια θανάτου.

Ο τραγικός πατέρας που έχει συγκινήσει το πανελλήνιο διαμήνυσε για την σχετική απόφαση του πρωτοδικείου Λάρισας, ότι «δεν είναι αυτό που επιθυμεί» και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή που είναι προγραμματισμένες μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο το Σύνταγμα.

Ειδικότερα, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Από τις δικαστικές πηγές που έσπευσαν να διευκρινίσουν το νόημα της παραγγελίας, σημειώνεται ότι στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, βρίσκεται στη 12η ημέρα της απεργίας πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, όχι μόνο για την ταυτοποίηση, αλλά και για την πραγματοποίηση ειδικών βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Ντένις Ρούτσι.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην κάμερα του Open, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ακριβώς αυτή που επιθυμεί. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε πως συνεχίζει την απεργία πείνας. «Δεν δέχομαι τίποτα, μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζω μέχρι τέλους» ήταν τα λόγια που αντάλλαξε με όσους ρωτούσαν για τη συνέχιση του αγώνα του.

Υπενθυμίζεται πως το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, υπέβαλε την Τετάρτη ο Παύλος Ασλανίδης, ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας, ενώ και η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε αίτημα εκταφής για την σορό της κόρης της, Μάρθης.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι.

