Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης αεροσκάφος που πετούσε από Αίγυπτο για Μάντσεστερ.

Η προσγείωση κρίθηκε απαραίτητη όταν ένας 48χρονος Βρετανός επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.



Το πλησιέστερο αεροδρόμιο ήταν αυτό του Ηρακλείου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο επιβάτης παρελήφθη και, σύμφωνα με το Flashnews, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

