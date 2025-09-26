Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης αεροσκάφος που πετούσε από Αίγυπτο για Μάντσεστερ.
Η προσγείωση κρίθηκε απαραίτητη όταν ένας 48χρονος Βρετανός επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο ήταν αυτό του Ηρακλείου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο επιβάτης παρελήφθη και, σύμφωνα με το Flashnews, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
