Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, φέτος, η αλλαγή της ώρας θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα , οπότε οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, θα δείχνουν 02:00 κι έτσι, θα κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου!

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα.

