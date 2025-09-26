Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.
Συγκεκριμένα, φέτος, η αλλαγή της ώρας θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα , οπότε οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, θα δείχνουν 02:00 κι έτσι, θα κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου!
Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα.
Διαβάστε επίσης:
Μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ξαφνικός «κόφτης» 25% στις αφίξεις
Τραγωδία: Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του κάμεραμαν που πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ
Σεισμός στο Αρκολοχώρι: 4 χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.