Μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ξαφνικός «κόφτης» 25% στις αφίξεις

Μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μάλιστα η AEGEAN εξέδωσε ανακοίνωση των επιβατών μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελ. Βενιζέλος”».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, «να σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Η AEGEAN καταλήγει: «Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες», αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στη διαδικασία του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

Ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας έχει θέσει όριο στο πόσα αεροσκάφη μπορούν να φτάνουν στο «Ελ. Βενιζέλος» ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η «παρεχόμενη χωρητικότητα» είναι το μέγιστο πλήθος αφίξεων που επιτρέπεται να διαχειριστεί το αεροδρόμιο με ασφάλεια. Τώρα που μειώθηκε κατά 25%, σημαίνει ότι θα φτάνουν πλέον λιγότερες πτήσεις, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις.

«Slow down»

Ήδη από χθες έχει παρατηρηθεί το λεγόμενο «slow down»’ στις πτήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι εξυπηρετούνται λιγότερες πτήσεις ανά ώρα από αυτές που αναμενόταν να εξυπηρετηθούν.

Στα συστήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Αερομεταφορών (Eurocontrol) ο περιορισμός αυτός των πτήσεων καταγράφεται στο μείον 25% ως προς τη παρεχόμενη χωρητικότητα αφίξεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις καθυστερήσεις των πτήσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα προβλήματα δημιουργούνται εξαιτίας της υποστελέχωσης της ΥΠΑ, ενώ γίνεται λόγος και για… κακοσυντηρημένα, παρωχημένης τεχνολογίας, μηχανήματα.

Ειδικότερα τα προβλήματα εστιάζονται στα ραντάρ παρακολούθησης πτήσεων κάποια από τα οποία είναι κάποιες φορές χαλασμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ στις ανακοινώσεις τους θέλοντας να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους που παραμονεύουν έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένως για τον κίνδυνο να υπάρξουν «αεροπορικά Τέμπη»

Οι ίδιες πάντα πληροφορίες αναφέρουν ότι επειδή δεν αντέχει το σύστημα τόσες πολλές πτήσεις πλέον, οι αρμόδιοι σε ΥΠΑ και Ελ. Βενιζέλος φαίνεται να κάνουν διαχείριση της κατάστασης με τρόπο ώστε να αποφευχθεί μία υπερφόρτωση, που θα απομείωνε τις ασφαλιστικές δικλείδες παρακολούθησης των πτήσεων.

Το καμπανάκι κινδύνου από τους Ελεγκτές

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν καταγγείλει εδώ και καιρό (από τις αρχές του 2025) ότι εργάζονται «με γερασμένο και ξεπερασμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, ο οποίος δεν έχει τον απαιτούμενο βαθμό διαθεσιμότητας».

Ισχυρίζονται ότι η προμήθεια νέων συστημάτων για τη διαχείριση της ολοένα πυκνότερης εναέριας κυκλοφορίας (ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, επικοινωνίες κ.λπ.) καρκινοβατεί εδώ και χρόνια ενώ όπως τονίζει η ένωση των αεροελεγκτών (ΕΕΕΚΕ), το νεότερο από τα συστήματα επικοινωνιών είναι 23 ετών!

Η ΥΠΑ, απαντώντας τον Φεβρουάριο του 2025 στις καταγγελίες της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας περί παρωχημένου εξοπλισμού σε κρίσιμα συστήματα ασφαλείας, επισήμανε τις παρεμβάσεις της στον χώρο και τονίζει πως «προχωρά με ταχείς ρυθμούς η αντιμετώπιση θεμάτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας». Ουσιαστικά είχε επιβεβαιώσει ότι τα συστήματα χρειάζονται αναβάθμιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της Υπηρεσίας «από τα απαραίτητα 13 κομβικά έργα, τα 8 ήταν στάσιμα, μέχρι πριν ένα έτος, ενώ κάποιες από τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες διήρκεσαν πάνω από 6 έτη. Πλέον, όλα τα έργα επανεκκινούν, συμβασιοποιούνται και εκτελούνται απρόσκοπτα» αναφέρει και τα παραθέτει αναλυτικά.

Υπουργείο Υποδομών: «Το νομοσχέδιο θα δώσει τη λύση»

Το όλο ζήτημα έχει να κάνει και με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, επικοινωνείται ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες συνολικά στις αερομεταφορές και τη διαχείριση του ζητήματος της εναέριας κυκλοφορίας.

Σημειωτέον ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη από το βήμα του συνεδρίου Υποδομών Μεταφορών ITC 2025 o Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος ανέφερε ότι τίθεται τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της ΥΠΑ, σε ΝΠΔΔ, με βασικό στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο «να αποκτήσει πλέον μια πιο ευέλικτη δομή με ένα λιτό οργανόγραμμα».

Παράλληλα, σε λίγες ημέρες ορκίζονται οι 97 επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού πρόσληψης ελεγκτών που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 θα ακολουθήσει η πρόσληψη 72 ελεγκτών ακόμη.

«Οι προσλήψεις ελεγκτών θα συνεχιστούν και το 2027», ανέφερε ενώ στο τελικό στάδιο υλοποίησης από το ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόληψη 43 νέων Ηλεκτρονικών, ενώ έχει εγκριθεί η πρόσληψη ακόμη 43 για το 2026.

