ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 13:59
26.09.2025 12:15

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

26.09.2025 12:15
kakokairia_bora_thess

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι η ΕΜΥ προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το Σάββατο (27/9).

Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Προηγήθηκε προειδοποίηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, για απότομη αλλαγή του καιρού, κυρίως από το Σάββατο (27/09).

Σε νέα ανάρτηση για την εξέλιξη του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα.
Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι».


