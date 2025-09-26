Τέμπη: Ο Άρειος Πάγος σε λογική Φλωρίδη για τις εκταφές – Εξετάζονται αιτήματα για ταυτοποίηση, όχι για αίτια θανάτου

Με μία τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και εντελώς αμφιλεγόμενη ου μην και στοχευμένη ως προς τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν τα εποπτευόμενα δικαστικά αρμόδια όργανα (Εισαγγελία Εφετών Λάρισας) ο Άρειος Πάγος παρέμβηκε στο μείζον θέμα που έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία, με τα αιτήματα συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των ανθρώπων που έχασαν.

Ενώ τα αιτήματα αφορούν σαφώς δύο πράγματα, την ταυτοποίηση των σορών και τις τοξικολογικές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας σε ανακοίνωσή του αναφέρεται μόνο στα “αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών” και για τα οποία διαβεβαιώνει πως «μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν».

Την άποψη – γραμμή αυτή εισήγαγε πρώτος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης και αφού είχε αναγκαστεί να αναδιπλωθεί από την πλήρη άρνηση εξέτασης οποιουδήποτε αιτήματος συγγενών και πρωτίστως του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Ο κ. Φλωρίδης είχε προαναγγείλει την εξέταση από τη Δικαιοσύνη των αιτημάτων για την ταυτοποίηση των σορών, εξαιρώντας τεχνηέντως από τη συζήτηση το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις.

Νομικές πηγές εκτιμούν ότι με την ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, “φαίνεται σαν δίδεται κατεύθυνση προς την αρμόδια εισαγγελία εφετών Λάρισας, στην οποία έχουν κατατεθεί τα αιτήματα, ώστε να εγκρίνουν τις εκταφές μόνο ως προς το σκέλος της ταυτοποίησης και όχι τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Υπενθυμίζεται ότι χθες (25/9) η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή της σορού της κόρης της, Μάρθης, ενώ πριν μερικές ημέρες ανάλογη κίνηση έκανε ο Παύλος Ασλανίδης για τη σορό του γιου του. Και φυσικά ισχύει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος κάνει εδώ και 12 μέρες απεργία πείνας, ζητώντας εκταφ΄’η της σορού του γιου του, Ντένις, τόσο για την ταυτοποίηση, όσο και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο πλευρό του κ. Ρούτσι και των άλλων συγγενών εκδηλώνεται ένα νέο κύμα κοινωνικής αλληλεγγύης με καθημερινές εκδηλώσεις στο Σύνταγμα, αλλά και με συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη την Ελλάδα – επόμενο ραντεβού την Κυριακή το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

