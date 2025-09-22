Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Ντελαπάρισε ΙΧ στο ρεύμα προς Γλυφάδα – Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός, το οποίο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Μάλιστα, το αυτοκίνητο έκανε πολλές σβούρες μέχρι να σταματήσει σε ένα σημείο.
Λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
