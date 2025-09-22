search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.09.2025 09:23

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Ντελαπάρισε ΙΧ στο ρεύμα προς Γλυφάδα – Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός (video)

22.09.2025 09:23
troxaio_poseidonos_new

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός, το οποίο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο έκανε πολλές σβούρες μέχρι να σταματήσει σε ένα σημείο.

Λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)

Χωρίς ταξί μέχρι τις 6 το απόγευμα η Αττική – Νέα απεργία και έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΑΤΑ (video)

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

mastos new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Νέα δεδομένα και φάρμακα δίνουν ελπίδα στις ασθενείς

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ευρώπη κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις για τη Γάζα, αλλά δυσκολεύεται να δράσει

samaras_tsipras_mitsotakis_velopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Δεν… ανεβαίνει η ΝΔ, «θηλιά» η ακρίβεια, δεν πείθει το «πακέτο» της Θεσσαλονίκης, ενισχύεται η Ελληνική Λύση

appletv_podcast_new
MEDIA

Apple TV+: Τζουντ Λο, Τζάστιν Θερού και Άντριου Γκάρφιλντ σε σειρά που «ξεπήδησε» από podcast

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

