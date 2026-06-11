Δούκας: Ιστορική απόφαση για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ – Ας απολογηθούν για τη στάση τους οι υπόλοιπες παρατάξεις

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Χάρης Δούκας τη στάση της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αθηναίων, μετά την έγκριση του δανείου των 75 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕΠ κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μιλώντας για «ιστορική απόφαση», ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη. Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας “Αθήνα Τώρα” και η “Ανοιχτή Πόλη”. Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι. Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».

Ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.



Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.



Στηρίζουμε στην πράξη το… pic.twitter.com/ev8lkNAfmr — Haris Doukas (@h_doukas) June 11, 2026

Παράλληλα, ο δήμος έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τα χρέη κατά την προηγούμενη διοίκηση, τονίζοντας ότι «βιάζονται. Η δημοτική μας αρχή ακόμη και σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον αποφασίζει μεγάλες μειώσεις τελών στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και μικρές αυξήσεις τελών σε όσους εκμεταλλεύονται δημόσιο χώρο, αναγκαίες για την καλύτερη λειτουργία της πόλης».

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