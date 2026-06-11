search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 13:37

Δούκας: Ιστορική απόφαση για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ – Ας απολογηθούν για τη στάση τους οι υπόλοιπες παρατάξεις

11.06.2026 13:37
XARIS_DOUKAS_2204

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Χάρης Δούκας τη στάση της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αθηναίων, μετά την έγκριση του δανείου των 75 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕΠ κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μιλώντας για «ιστορική απόφαση», ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη. Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας “Αθήνα Τώρα” και η “Ανοιχτή Πόλη”. Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι. Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».

Παράλληλα, ο δήμος έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τα χρέη κατά την προηγούμενη διοίκηση, τονίζοντας ότι «βιάζονται. Η δημοτική μας αρχή ακόμη και σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον αποφασίζει μεγάλες μειώσεις τελών στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και μικρές αυξήσεις τελών σε όσους εκμεταλλεύονται δημόσιο χώρο, αναγκαίες για την καλύτερη λειτουργία της πόλης».

Διαβάστε επίσης

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη για συκοφαντική δυσφήμηση

Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Συνάντηση Πιερρακάκη-Ρούτε: Στο επίκεντρο η αμυντική πολιτική της ΕΕ και οι στόχοι αύξησης δαπανών στο ΝΑΤΟ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elpida
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση της Ελπίδα για τη Δημοκρατία για το Κράτος Δικαίου

usa-pyrauloi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τα χτυπήματα – Εκεχειρία «άνευ νοήματος» βλέπει η Τεχεράνη

sfee foto2
ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα: «3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα»

Domes-White-Coast-Milos-Sunsets
BUSINESS

Prodea: Επιμένει στη Μήλο και επιταχύνει επενδύσεις σε ξενοδοχεία και logistics

inart2026_teatro_meridional_27_maio_ines_chaubert_110_1
ADVERTORIAL

Nothing to Hide – Μια παράσταση για όσους τολμούν να φανούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

nikos_servetas
MEDIA

Πέθανε ξαφνικά ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 15:30
elpida
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση της Ελπίδα για τη Δημοκρατία για το Κράτος Δικαίου

usa-pyrauloi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τα χτυπήματα – Εκεχειρία «άνευ νοήματος» βλέπει η Τεχεράνη

sfee foto2
ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα: «3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα»

1 / 3