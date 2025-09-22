Χωρίς ταξί μέχρι τις 6 το απόγευμα η Αττική – Νέα απεργία και έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΑΤΑ (video)

Σε νέα απεργία 18 ωρών προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, ενόψει της γενικής συνέλευσης του ΣΑΤΑ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα (22/9), στις 10:00.

Συγκεκριμένα, ήδη από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (21/9) τα ταξί σταμάτησαν να κυκλοφορούν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την απεργία να συνεχίζεται έως και σήμερα (22/9) τις 18:00 το απόγευμα.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας».

Μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, «δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες».

«Θα κάνουμε νέες απεργίες, αλλά όχι συνεχόμενα για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Όμως, θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν, να είστε σίγουροι», πρόσθεσε.

Ανακοίνωσε επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό».

Αποτελεί όπως είπε «ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί».

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση απειλεί ευθέως «την βιωσιμότητα του επαγγέλματός, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς» και καλεί σε μαζική σσυμμετοχή στη γενική συνέλευση.

