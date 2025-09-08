Ταξί vs Van: Η ευνοϊκή ρύθμιση του Κυρανάκη για τις «εταιρείες με τα μαύρα οχήματα» αιτία της 48ωρης απεργίας

Αν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης ήταν… διαιτητής, οι ιδιοκτήτες ταξί θα τον κατηγορούσαν για ευνοϊκά σφυρίγματα υπέρ της αντίπαλης ομάδας με την οποία ανταγωνίζονται για το μεταφορικό έργο.

Όπου “αντίπαλη ομάδα” είναι κατά κύριο λόγο οι εταιρείες με τα van, που αποκτούν πλέον ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των ταξί: Με βάση την ΚΥΑ του Αυγούστου ανατρέπεται μία ισορροπία τρόμου που είχε προκύψει από το 2012 και τα van μπορούν στην πράξη να εκτελούν αστικές μετακινήσεις, παίρνοντας ένα μεγάλο μερίδιο από τα ταξί.

Από το 2012 το υπουργείο Μεταφορών είχε επιτρέψει την απασχόληση μεταφοράς ιδιωτικών αυτοκινήτων (βαν και ΙΧ που χρησιμοποιούν νομικές εταιρείες όπως η Uber για παράδειγμα) επιβατών, που είχαν προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις των οδηγών των ταξί. Υπό μία προϋπόθεση: Αυτή να διαρκούσε τουλάχιστον ένα τρίωρο.

Πλέον και με τη… βούλα του νόμου, αυτή η 3ωρη υποχρεωτική διαδρομή περιορίστηκε στη μία ώρα και έτσι απελευθερώθηκε ουσιαστικά η αγορά: Ιδιώτες μπορούν να κάνουν συμβάσεις με νομικά πρόσωπα και εταιρείες (uber, free now κτλ) κλείνοντας μέσω πλατφόρμας κούρσες, κάτι που -η αλήθεια είναι- ότι βολεύει πολλούς επιβάτες περισσότερο από το να πιάσουν μια τηλεφωνική γραμμή και να αναζητήσουν ένα ταξί.

Επειδή δεν έχει γίνει κατανοητός ο “πόλεμος” στο γήπεδο των μεταφορών αυτών και πώς παρενέβη ο κ. Κυρανάκης, ιδού συνοπτικά τι συμβαίνει:

Τι ίσχυε παλιά για τα van

Τα van (Ε.Ι.Χ. με οδηγό) δεν μπορούσαν να παίρνουν επιβάτες «σαν ταξί» στον δρόμο. Η χρήση τους περιοριζόταν σε τουριστικά πακέτα ή μεταφορές βάσει σύμβασης (π.χ. τουριστικό γραφείο, ξενοδοχείο, εταιρική συμφωνία).

Υπήρχε υποχρέωση για γραπτή σύμβαση (παλιά σε χαρτί, μετά και σε ψηφιακή μορφή) που να αποδεικνύει το δρομολόγιο.

Τα πρόστιμα για παράβαση ήταν πολύ υψηλά (π.χ. 800–1000 € για τυπικά λάθη σε σύμβαση).

Δεν υπήρχε δικαίωμα να κάνουν μεμονωμένες αστικές διαδρομές (π.χ. “πάρε με από Σύνταγμα και πήγαινέ με Παγκράτι”) εκτός αν ήταν δηλωμένο ως τουριστική υπηρεσία.

Τι αλλάζει τώρα με τη νέα ΚΥΑ (Αύγουστος 2025)

Επιτρέπεται να κάνουν κανονικές αστικές μετακινήσεις επιβατών (δηλαδή «κούρσες» όπως ένα ταξί).

Δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχει αυστηρά προπληρωμένη τουριστική σύμβαση – αρκεί μια πιο χαλαρή καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τα πρόστιμα μειώθηκαν σημαντικά και είναι πιο «ελαστικά» σε σχέση με των ταξί.

Ουσιαστικά, ένα van μπορεί τώρα να λειτουργεί σαν «mini taxi», ειδικά σε αστικά κέντρα, χωρίς τον ίδιο βαθμό ελέγχου και χωρίς την αυστηρή αδειοδότηση που απαιτείται για τους επαγγελματίες ταξί.

Οι έλεγχοι είναι ελλιπείς: σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, μόνο 10% των δρομολογίων δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Γιατί αντιδρούν οι ταξιτζήδες

Θεωρούν ότι τα van κλέβουν μεταφορικό έργο που είναι θεσμοθετημένο να ανήκει στα ταξί.

Επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ισότιμος έλεγχος και πρόστιμα (οι ταξιτζήδες τιμωρούνται πολύ πιο αυστηρά).

Πιστεύουν ότι δημιουργείται ένα «παράλληλο ταξί» χωρίς ίδιες υποχρεώσεις (άδειες, κόστη, φορολογία, κανόνες ΚΟΚ).

Κατηγορούν το υπουργείο ότι «ανοίγει την πόρτα» στις πλατφόρμες τύπου Uber να επεκτείνουν το έργο τους μέσω van.

Άρα, η ουσία είναι ότι μέχρι τώρα τα van είχαν αυστηρό περιορισμό (μόνο τουριστικές/συμβατικές μεταφορές), ενώ με τη νέα ΚΥΑ αποκτούν σχεδόν ελεύθερη δυνατότητα να κάνουν αστικές κούρσες, κάτι που οι ταξιτζήδες θεωρούν ευθεία υπονόμευση του επαγγέλματος τους.

Λεωφορειολωρίδες, πρόστιμα και άλλα

Αυτή η απελευθέρωση ωστόσο, είναι άλλο ένα χτύπημα για τον κλάδο ο οποίος ήδη δεινοπαθεί και σε συνδυασμό με άλλα σοβαρά ζητήματα που ζήτησαν να λυθούν άμεσα (πρόσβαση σε λεωφορειολωρίδες, πρόστιμα κ.α.) αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία, αύριο Τρίτη και μεθαύριο, Τετάρτη.

Το πρόβλημα μάλιστα διογκώνεται, καθώς εκτός των γνωστών εφαρμογών, δίνεται η ευκαιρία και σε άλλους ιδιώτες (ξενοδοχεία για παράδειγμα) να αγοράζουν βαν και να τα χρησιμοποιούν για τους πελάτες τους (με το ανάλογο κόστος διαδρομής), απαλλάσσοντάς τους από το να ψάχνουν για ταξί

Η ζημιά στα ταξί από τη τελευταία ΚΥΑ και κυρίως από τις πλατφόρμες που έχουν αποκτήσει δικό τους -πολυάριθμο- επιβατικό κοινό, έχουν ρίξει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα των ιδιωτών οδηγών ταξί με την κατάσταση – όπως σχολιάζουν στον κλάδο- να έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Η 48ωρη απεργία όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα των ιδιωτικών εταιρειών.

Ενα από τα ζητήματα για τα οποία θα διαμαρτυρηθούν είναι το φορολογικό νομοσχέδιο καθώς με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στον κλάδο σχολιάζουν πως επί της ουσίας τίποτα δεν αλλάζει γι’ αυτούς, καθώς και για το θέμα των λεωφορειολωρίδων.

Από τις 13 Σεπτέμβρη θα απαγορευτεί η πρόσβαση των οδηγών ταξί στις λεωφορειολωρίδες και θα καταγράφονται πρόστιμα, ενώ στις 5 παραβάσεις θα χάνουν την άδειά τους ως και ένα χρόνο.

Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα, με οδηγό ταξί να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Αν ο πελάτης αποφασίσει να κατέβει σε λεωφορειολωρίδα, γιατί θέλει να σταματήσει ακριβώς στον προορισμό του, εγώ θα είμαι αναγκασμένος να το κάνω και θα φάω πρόστιμο γι αυτό. Αλλιώς θα πρέπει να τον μεταφέρω 100 μέτρα μακριά και να έχω πρόβλημα με τον πελάτη»…

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την απεργία

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Το Σ.Α.Τ.Α απαντά δυναμικά και συλλογικά.

Έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην του Κώστα Δήμου) η κήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική, δυναμική συμμετοχή, στις κινητοποιήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025

Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών

Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου

Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους

Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της

Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό.

Είμαστε όλοι ΕΔΩ! Καμία ανοχή στην κοροϊδία! Καμία υποχώρηση στην ισοπέδωση!»

