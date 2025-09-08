Αρκαδία: Φωτιά στις Λίμνες Μαινάλου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/9), μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στις Λίμνες Μαινάλου, στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά πιθανώς προκλήθηκε από κεραυνό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

