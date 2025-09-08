Αρκαδία: Φωτιά στις Λίμνες Μαινάλου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/9), μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στις Λίμνες Μαινάλου, στην Αρκαδία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά πιθανώς προκλήθηκε από κεραυνό.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερο με εξαγοράσιμες ποινές το ζευγάρι για τα δύο παιδάκια που βρέθηκαν μόνα στον δρόμο
Καλάβρυτα: Χειρoπέδες στον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Κεραμέως: Από το 2026, οι εργαζόμενοι θα δουν αυξημένα καθαρά ποσά στη μισθοδοσία τους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.