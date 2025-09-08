Καλάβρυτα: Χειρoπέδες στον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ



Η αστυνομία συνέλαβε τον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κληρικός ζητούσε 200.000 ευρώ για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά είδη.

Ανάμεσα σ΄αυτά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Της σύλληψης προηγήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία μια αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Εκτός από τον ηγούμενο συνελήφθη και ο βοηθός του.

