ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
08.09.2025 08:56

Τήνος: Χτύπησε το 4χρονο παιδί του στο λιμάνι και συνελήφθη

08.09.2025 08:56
Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου.

Ο 42χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις αρχές ο συλληφθείς άσκησε βία σε βάρος του 4χρονου παιδιού του ενώ βρίσκονταν στο λιμάνι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Τήνου.

«Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού (υπήκοο Αλβανίας) για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 “Περί ενδοοικογενειακής βίας”. Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου», αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
