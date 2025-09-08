search
Τροχαίο στην Εθνική Πατρών – Κορίνθου: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες (videos/photos)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9) στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νταλίκα που μετέφερε καυσοξύλα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές για αρκετές ώρες διέκοψαν την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

