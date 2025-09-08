Τροχαίο στην Εθνική Πατρών – Κορίνθου: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες (videos/photos)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9) στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νταλίκα που μετέφερε καυσοξύλα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα στο 129ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών στον δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Κορινθίας. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025

Στο σημείο μετέβησαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές για αρκετές ώρες διέκοψαν την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Διαβάστε επίσης:

Καβάλα: Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα – Καθυστέρησαν οι αρχές, καταγγέλλει ο σύζυγός της

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκε η 48ωρη απεργία στα ταξί – Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο στην Αττική