Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

08.09.2025 08:24
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη Γέννηση της Θεοτόκου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *
  • Γενέθλιος
  • Σκιαδενή
  • Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

Παράλληλα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:01 – Δύση ήλιου: 19:44
🌕 Σελήνη 15.4 ημερών

