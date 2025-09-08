Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη Γέννηση της Θεοτόκου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

Παράλληλα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:01 – Δύση ήλιου: 19:44

🌕 Σελήνη 15.4 ημερών

