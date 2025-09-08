Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη Γέννηση της Θεοτόκου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:01 – Δύση ήλιου: 19:44
🌕 Σελήνη 15.4 ημερών
