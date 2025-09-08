Καβάλα: Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα – Καθυστέρησαν οι αρχές, καταγγέλλει ο σύζυγός της

Δεν βρέθηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας στην ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 59χρονη Βρετανίδα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στα ανοιχτά της Καβάλας, 40 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Ο ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την τραγική υπόθεση θανάτου της, «βλέπει» ξεκάθαρα πνιγμό.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε να επιπλέει νεκρή από διερχόμενο γιοτ, στα ανοικτά του νησιού Φιδονήσι Καβάλας, 40 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή.

Η 59χρονη είχε εξαφανιστεί ξαφνικά την 1η Αυγούστου, την ημέρα που επέλεξε να κοιμηθεί με τον σύζυγό της, Κρις, στις ξαπλώστρες.

Όταν αυτός ξύπνησε, συνειδητοποίησε πως η σύζυγός του δεν βρίσκεται δίπλα του και ξεκίνησε να την ψάχνει.

Ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης μιλώντας στην εφημερίδα «The Sun» ξεκαθάρισε: «Δεν υπήρχαν άλλοι τραυματισμοί… Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα πνιγμού στο νερό».

Σχετικά με την δύσκολη αναγνώριση της σορού, ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε πως έπαιξε σημαντικό ρόλο τόσο το μαγιό που φορούσε όσο και ένα σημάδι που έφερε από μία παλαιότερη επέμβαση που είχε κάνει.

«Το μαγιό που φορούσε, αγορασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναγνώρισή της», ανέφερε συγκεκριμένα. Ο σύζυγός της, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την σορό του ανθρώπου του από τα κόκκαλά της.

Ο Βρετανός επέκρινε τους αστυνομικούς για αργοπορία κατά τη διάρκεια της έρευνας, προσθέτοντας ότι είχε ασκήσει μήνυση κατά των τοπικών αρχών για τον χειρισμό της υπόθεσης.

«Δυστυχώς, το περίμενα»

Ο σύζυγός της μιλώντας στη Daily Mail, περιέγραψε τα όσα έγιναν την μοιραία νύχτα.

«Ήταν χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Κάναμε μια μικρή βουτιά, αν και είχε αέρα και λίγα κύματα. Μετά παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε λίγο. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα, δεν ήταν πουθενά».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, άρχισε αμέσως να την ψάχνει: «Έτρεξα στις τουαλέτες, χτύπησα την πόρτα των γυναικών αλλά δεν ήταν μέσα.

Μετά γύρισα γρήγορα στην παραλία και κοίταξα ξανά στη θάλασσα. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, είπαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία όπου φαινόμασταν να τρώμε κρέπες».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Πήγα γρήγορα στον σερβιτόρο και του είπα ότι η γυναίκα μου χάθηκε, τον ρώτησα αν την είχε δει. Εκείνος άρχισε να γελάει».

«Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», λέει σήμερα, που εντοπίστηκε η σορός της.

