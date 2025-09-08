Η μάχη της Βασιλίσσης Όλγας: Με συγκεντρώσεις και τοπικά δημοψηφίσματα απαντά ο Δούκας στην κυβερνητική επίθεση   

Μέχρι τέλους θα πάει η σύγκρουση του δήμου της Αθήνας με την κυβέρνηση για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, εάν η δεύτερη επιμείνει να σαμποτάρει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το άνοιγμα του δρόμου και τη μετατροπή του σε άξονα ήπιας κυκλοφορίας.

Στο παιχνίδι όμως μπαίνουν πλέον και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί κατά κύριο λόγο, από το κλείσιμο της Όλγας πριν δύο χρόνια και επιβαρύνθηκαν κατά τα φαινόμενα υπέρμετρα.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας μίλησε σε συγκέντρωση που οργανώθηκε το βράδυ της Κυριακής Σεπτεμβρίου στη Λέσχη Φιλίας Νέου Κόσμου «Η Ανάληψη του Κυρίου», στο πλαίσιο των συμμετοχικών εργαστηρίων του Δήμου Αθηναίων για τη «Γειτονιά των 15 λεπτών».

Η κίνηση αυτή είναι μία από τις πολλές που είναι αποφασισμένος να κάνει ο κ. Δούκας ενόψει του ανοίγματος του δρόμου στα τέλη Οκτωβρίου. Με στόχο να ενεργοποιήσει τους Αθηναίους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν στις εξελίξεις.

Στη χθεσινή εκδήλωση μάλιστα οι παριστάμενοι κάτοικοι ψήφισαν: Το 83% συμφώνησαν να ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας για την ήπια κυκλοφορία των αυτοκινήτων, με το 45% να δηλώνει ότι έτσι θα μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται στους γύρω δρόμους. Το 20% είπε ότι θα διευκολυνθούν οι μετακινήσεις για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο κ. Δούκας διαμήνυσε ότι «η Βασιλίσσης Όλγας δεν μπορεί να παραμένει κλειστή, κόβοντας την Αθήνα στα δύο. Ανοίγει με σχέδιο, νομιμότητα και ισορροπία. Δεν είναι πια δρόμος για λίγους, αλλά ένας άξονας για όλους».

Με τις συγκεντρώσεις και τα τοπικά δημοψηφίσματα ο κ. Δούκας απαντά ουσιαστικά σε τυχόν προσπάθεια της κυβέρνησης να επιμείνει στην απόρριψη της απόφασης που έχει λάβει το δημοτικό συμβούλιο για το άνοιγμα της λεωφόρου. Υπενθυμίζεται ότι τρία υπουργεία (Πολιτισμού, Υποδομών, Περιβάλλοντος) έχουν αντιταχθεί τις κινήσεις του δήμου, αμφισβητώντας το δικαίωμά του να παρέμβει στο μείζον πρόβλημα που έχει προκληθεί από το ξαφνικό κλείσιμο ενός τόσο κρίσιμου άξονα για τη λειτουργία της πόλης.

Η συγκέντρωση και συζήτηση στο Νέο Κόσμο ήταν η πρώτη πρωτοβουλία σε τέτοιο επίπεδο και δείχνει τις διαθέσεις του Χάρη Δούκα, όχι απλά να μην κάνει πίσω, αλλά και να αντιταχθεί ακόμα και “στους δρόμους” στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει, ως ένα είδος ρεβανσιμού και τιμωρητικής αντιμετώπισης, τα σχέδιά της στην ευαίσθητη περιοχή του κέντρου. Στην πραγματικότητα είναι μία μάχη για το εάν οι δήμοι μπορούν να έχουν λόγο και αποφασιστικό ρόλο για τα της πόλης, ή θα καπελώνονται από την κεντρική εξουσία και την κυβέρνηση για κομματικές σκοπιμότητες.

Παρουσιάζοντας το σχέδιό του ο δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε ότι έτσι διορθώνονται οι παραλείψεις του παρελθόντος και ανοίγει ο δρόμος για όλους: «Η Όλγας έκλεισε πέντε χρόνια χωρίς ποτέ να μπει μπουλντόζα, με μια μελέτη που έγινε εν μέσω Covid και χωρίς αυτοκίνητα στους δρόμους. Αποτέλεσμα: χάος, ταλαιπωρία, ένας δρόμος βαμμένος με χρώματα αλλά χωρίς έργο. Σήμερα ξεκινάμε ξανά με πραγματικά δεδομένα, μελέτη και σχέδιο για να παραδοθεί ένας δρόμος που αποσυμφορεί, συνδέει και υπηρετεί όλους τους Αθηναίους» σημείωσε.

Η νέα εικόνα της Βασιλίσσης Όλγας

● Εκπονήθηκε πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη (Ιούνιος 2025), η οποία δείχνει ότι η διάνειξη της Όλγας θα δώσει μείωση καθυστερήσεων και φόρτου -20%

● Θα λειτουργεί ως πολυτροπικός δρόμος: Τραμ, Τρόλεϊ και λίγα ΙΧ με χαμηλή ταχύτητα (<20 χλμ/ώρα). Οι επιπτώσεις στα ΜΜΜ είναι αμελητέες.

● Δημιουργείται εκτεταμένος πεζόδρομος με πράσινο, από το Ζάππειο έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

● Το σχέδιο ανάπλασης δεν αλλάζει. Διορθώνονται παραλείψεις και προχειρότητες του παρελθόντος.

● Η διέλευση ΙΧ δεν επηρεάζει τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν. (Όπως έγινε και με την Πύλη του Αδριανού).

● Στόχος: βιώσιμη κινητικότητα, καλύτερη ροή, λιγότερη ρύπανση.

