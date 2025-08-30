Η Βασιλίσσης Όλγας ως… πεδίο βολής: Γιατί η κυβέρνηση επιτίθεται στον Δούκα και η σκληρή απάντηση από τον δήμαρχο Αθήνας

Οι τελευταίες πολιτικές παρεμβάσεις του Χάρη Δούκα και οι συνεργασίες του προοδευτικού μπλοκ, που προωθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, δεν περνούν καθόλου απαρατήρητες από την κυβέρνηση.

Αυτός φαίνεται να είναι ο ένας λόγος για τον οποίο συνασπίστηκαν, ίσως για πρώτη φορά και με τέτοια ένταση, τρεις υπουργοί, καίτοι αυτή η κυβέρνηση δεν φημίζεται για την ομόνοια και τη συνεργασία των μελών της.

Συνασπίστηκαν για να επιτεθούν στον δήμαρχο Αθηναίων, που είδε το καταφανές πρόβλημα στη Βασιλίσσης Όλγας και άνοιξε ένα μέρος της για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων, έστω και σε μία λωρίδα.

Ο άλλος λόγος είναι ότι στο Μαξίμου – με εντολή του οποίου προφανώς κινήθηκαν οι τρεις υπουργοί – διαβλέπουν την επαναφορά στην πολιτική ατζέντα, ειδικά ενόψει έντονων διεργασιών στην ευρύτερη κεντροαριστερά το επόμενο διάστημα – του μοντέλου με το οποίο νίκησε ο Χάρης Δούκας τον Κώστα Μπακογιάννη το 2023: Τη σύγκλιση δηλαδή ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση, με αίτημα την πολιτική αλλαγή.

Η διάθεση για εκδικητικές συμπεριφορές απέναντι στον δήμαρχο της Αθήνας δεν έχει ξεπεραστεί σε ένα μέρος της ΝΔ, εξ ου και όπου βρεθεί ευκαιρία, αλλά και πρόθυμος υπουργός – δεν είναι όλοι στην ίδια λογική – εκδηλώνονται τακτικές σαμποτάζ και άρνησης συνδρομής για τη λύση προβλημάτων στην πόλη.

Πλέον, μετά την «επιστροφή» του κ. Δούκα στην ανάληψη πολιτικών δράσεων και παρεμβάσεων, αλλά και με την ανάδειξη κεντρικών θεμάτων στην Αθήνα, όπως είναι η αποκατάσταση της Πανεπιστημίου και της Βασιλίσσης Όλγας, η διαμόρφωση της πλατείας Συντάγματος, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η ολοκλήρωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού, η βελτίωση της καθημερινότητας και η ενίσχυση των ανοιχτών πολιτιστικών δράσεων, η προσοχή του Μαξίμου επανέρχεται στην παρουσία και την επίδραση που μπορεί να έχει ο δήμαρχος της πρωτεύουσας στις πολιτικές εξελίξεις. Όχι κατ’ ανάγκην με τη δική του εμπλοκή σε διεργασίες της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά με το «μοντέλο» που εισάγει και καλλιεργεί.

Για παράδειγμα ο Χάρης Δούκας κάλεσε προ ημερών σε Ενιαίο Αυτοδιοικητικό Μέτωπο (ΕΑΜ) ενάντια στην κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ.

Το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι ενωτικές διαδικασίες στον «απέναντι» χώρο και ειδικά με αναφορά αυτών των κινήσεων στο νικηφόρο για τον προοδευτικό χώρο παράδειγμα του 2023 στον δήμο της Αθήνας.

Απορίας άξιον είναι πώς συντονίστηκαν τρία υπουργεία για τη Βασιλίσσης Όλγας και τα έβαλαν με τον κ. Δούκα, όταν οι παρεμβάσεις του προηγούμενου δημάρχου στη συγκεκριμένη οδό, όπως και στην Πανεπιστημίου, αλλά και παρεμβάσεις νυν (γαλάζιων πάντα) δημάρχων σε διάφορες πόλεις της χώρας, περνούν εντελώς απαρατήρητες από την κυβέρνηση.

Η επίκληση της ύπαρξης αρχαίων δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, καθώς κανένα σχετικό στοιχείο δεν δείχνει να είναι επαρκής λόγος για να κλείσει εντελώς ένας δρόμος. Άλλωστε από την Όλγα διέρχεται γραμμή τραμ και αυτοκίνητα που μπαινοβγαίνουν στο Ζάππειο. Όπως επίσης αν ήταν να μην περνάνε αυτοκίνητα δίπλα από αρχαία, θα είχε κλείσει η μισή Ρώμη και το μισό κέντρο της Αθήνας.

Γι’ αυτό και η σύγκρουση ανάμεσα στα υπουργεία Πολιτισμού, Υποδομών, Περιβάλλοντος, από τη μία μεριά και τον Δούκα από την άλλη έχει και κεντρικού πολιτικού χαρακτήρα στοιχεία, αλλά και στοιχεία που αφορούν στην Αθήνα.

Η ΝΔ δεν θέλει να χάσει ξανά τον δήμο της Αθήνας, ακόμα και στην περίπτωση που το 2028, τη χρονιά των δημοτικών εκλογών, δεν είναι η ίδια στην κυβέρνηση. Ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας θεωρείται από τους γαλάζιους παράγοντες «κάστρο της δεξιάς» και γι’ αυτό δεν μπορεί να χαθεί ξανά.

Εάν δε, είναι και πάλι υποψήφιος ο Κώστας Μπακογιάννης, η μάχη αποκτά για τη σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ειδικά, αλλά και για τη γαλάζια παράταξη γενικά μία επιπλέον σημασία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα μέτωπα που πλέον ανοίγει η κυβέρνηση με τον Χάρη Δούκα είναι πολιτικά. Με τον δήμαρχο της Αθήνας να διαμηνύει ότι δεν θα κάνει πίσω, γνωρίζοντας πως ό,τι είναι να πετύχει για την πόλη ή όποια συμβολή μπορεί να έχει στο εγχείρημα μιας κοινωνικής προοδευτικής συμμαχίας για την ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών, που εφαρμόζει η κυβέρνηση, θα το καταφέρει μόνο μέσα από τη μετωπική σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Έρχεται πακέτο επιστροφής χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν προς τον φορολογούμενο»

Ανδρουλάκης για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Η πολιτική αλλαγή είναι στο χέρι μας»

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί και πώς επιτίθεται στο κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας – Εβδομάδα επαφών για Φάμελλο εν όψει ΔΕΘ