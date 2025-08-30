ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί και πώς επιτίθεται στο κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας – Εβδομάδα επαφών για Φάμελλο εν όψει ΔΕΘ

Εκεί που η κυβέρνηση μιλά για «πολιτική σταθερότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει «παιχνίδια» με τον εκλογικό νόμο και εκεί που η κυβέρνηση διαφημίζει μεταρρυθμίσεις, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λεφτόδεντρα», η Κουμουνδούρου βλέπει ανασύσταση του κομματικού κράτους.

Με ισχυρές δόσεις καταγγελίας κατά της κυβερνητικής πολιτικής ετοιμάζεται να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ όπως δείχνει η ρητορική του και η προσπάθεια να προκαλέσει αντιπαράθεση με την κυβέρνηση όπως φάνηκε την περασμένη Πέμπτη, με την αντιπαράθεση Φάμελλου – Λιβάνιου για τους μετακλητούς στη συζήτηση για το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Με αφορμή δηλώσεις Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, περί της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας που εξασφαλίζεται με μια μονοκομματική κυβέρνηση που θα μπορεί «απρόσκοπτα να προχωρά στην υλοποίηση της του προγράμματός της», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης κατήγγειλε «παιχνίδια» με το εκλογικό νόμο. Στην αναφορά Μητσοτάκη περί μονοκομματικής κυβέρνησης, με άλλα λόγια, από τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν έναν υπαινιγμό για τον εκλογικό νόμο και την επαναφορά του μπόνους των 50 εδρών. Κατά την Κουμουνδούρου τα λεγόμενα του ίδιου του πρωθυπουργού, έρχονται να ενισχύσουν σενάρια και διαρροές και κάθε άλλο παρά κλείνουν το θέμα.

Η καχυποψία του ΣΥΡΙΖΑ εντείνεται και από την εκτίμηση που κάνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό βλέποντας τη μεγάλη φθορά της και όλα όσα κάνει τις τελευταίες μέρες εκπέμπουν ηττοπάθεια, «παραδοχή συρρίκνωσης» και ισορροπίες με τους γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας.

Από την άλλη, σε μια προσπάθεια πολιτικής αποδόμησης του αφηγήματος της πολιτικής σταθερότητας που «σερβίρει» η κυβέρνηση, αντιπαραβάλλουν την εικόνα της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τα όσα αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες, οι όποιες μειώσεις φόρων ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση – και κρατάνε μικρό «καλάθι» για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες – εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που κατατρώνε το εισόδημα των νοικοκυριών.

«Ποια πολιτική σταθερότητα» αναρωτιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν το κόστος διαβίωσης όλο και αυξάνεται, καθώς εκτός από την ακρίβεια στα αγαθά και τις υπηρεσίες, το κόστος της στέγης έχει εκτοξευτεί, οι πολίτες αναγκάζονται να βάζουν όλο και περισσότερο το χέρι στην τσέπη για δαπάνες υγείας και παιδείας, καθώς το ΕΣΥ διαρκώς υποβαθμίζεται και η δημόσια παιδεία το ίδιο.

Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε από τη Βουλή ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορα «τιμωρητικά» εργαλεία που περνά σωρηδόν το τελευταίο διάστημα – στο εργασιακό δίκαιο, στο δημόσιο, στα πανεπιστήμια, στην αυτοδιοίκηση, κ.ά. – να στήσει ένα απόλυτα κομματικό κράτος, με δημόσιους υπαλλήλους που σκύβουν το κεφάλι και δε μιλάνε, ώστε η ΝΔ να εξυπηρετεί την πελατεία της απρόσκοπτα και τα κυβερνητικά σκάνδαλα να κουκουλώνονται.

Επαφές με φορείς στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ

Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, επικεντρώνεται και στην προετοιμασία των δικών του εξαγγελιών. Προμετωπίδα του αυτή τη στιγμή είναι το τρίπτυχο της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, της επαναφοράς της 13ης σύνταξης και της μείωσης των έμμεσων φόρων. Την ίδια ώρα αναμένεται να επαναφέρει, τις 10+1 προτάσεις που είχε καταθέσει την περασμένη άνοιξη, επικαιροποιημένες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, τις προηγούμενες μέρες πραγματοποίησε συσκέψεις με όλους τους τομεάρχες και επικεφαλής τμημάτων που έχουν αναλάβει επεξεργασίες εν όψει της ΔΕΘ και αφού ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος ξεκινά τις συναντήσεις με παραγωγικούς, συνδικαλιστικούς φορείς, κλ.π.

Έτσι, μετά τη Σύμη όπου βρίσκεται από χθες για την σημερινή τελετή μετονομασίας του Λιμανιού σε «Νεκτάριος Σαντορινιός» προς τιμήν του αείμνηστου πολιτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελλος επιστρέφει στην Αθήνα για συναντήσεις με φορείς από την Δευτέρα 1/9. Από την Πέμπτη, ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ στη συνέχεια, Παρασκευή 5/9 και το Σάββατο 6/9 θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία. Το απόγευμα του Σαββάτου 6/9 ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10/9.

Την Πέμπτη 11/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

