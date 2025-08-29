search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 21:52

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

29.08.2025 21:52
SYRIZA_LOGO_FILE

Στην παρέμβαση τριών υπουργείων στην υπόθεση του ανοίγματος στην κυκλοφορίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας που προωθεί ο Δήμος Αθηναίων αναφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μεθόδευση της ΝΔ, που αρνείται να αποδεχθεί την ήττα της στον Δήμο Αθηναίων, δύο χρόνια μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

«Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που βάζει τρία υπουργεία να παρέμβουν στην υπόθεση του ανοίγματος της Βασιλίσσης Όλγας παρά την αντίθετη άποψη του Δήμου Αθηναίων είναι πρωτόγνωρες για ευρωπαϊκή χώρα και συνιστά άλλο έναν στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης.

Η ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να αποδεχτούν την εκλογική ήττα στο Δήμο Αθηναίων έστω δύο χρόνια μετά και να σεβαστούν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που ψήφισαν οι δημότες της Αθήνας» αναφέρει η Κουμουνδούρου.

«Δε σέβονται ούτε τη βούληση ων δημοτών της Αθήνας να υπερψηφίσουν μια Δημοτική Αρχή που δεσμεύτηκε προεκλογικά και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς του κ. Μπακογιάννη για την Βασιλίσσης Όλγας, ούτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ευρύτερη συναίνεση και όχι μόνο από την παράταξη του Δημάρχου.

Ξεκάθαρα δίπλα στη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και σε όλους τους Δημάρχους που αγωνίζονται για ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Το πρόγραμμα Φάμελλου εν όψει ΔΕΘ – Επαφές με φορείς από Δευτέρα

Η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της Βολουδάκη – Καλεί και τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να ξεκαθαρίσει τώρα την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα – Όχι άλλα παιχνίδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Οι Ισραηλινοί όμηροι θα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές της όταν ο στρατός επιτεθεί στην πόλη της Γάζας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:20
pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

1 / 3