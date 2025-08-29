ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

Στην παρέμβαση τριών υπουργείων στην υπόθεση του ανοίγματος στην κυκλοφορίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας που προωθεί ο Δήμος Αθηναίων αναφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μεθόδευση της ΝΔ, που αρνείται να αποδεχθεί την ήττα της στον Δήμο Αθηναίων, δύο χρόνια μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

«Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που βάζει τρία υπουργεία να παρέμβουν στην υπόθεση του ανοίγματος της Βασιλίσσης Όλγας παρά την αντίθετη άποψη του Δήμου Αθηναίων είναι πρωτόγνωρες για ευρωπαϊκή χώρα και συνιστά άλλο έναν στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης.

Η ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να αποδεχτούν την εκλογική ήττα στο Δήμο Αθηναίων έστω δύο χρόνια μετά και να σεβαστούν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής που ψήφισαν οι δημότες της Αθήνας» αναφέρει η Κουμουνδούρου.

«Δε σέβονται ούτε τη βούληση ων δημοτών της Αθήνας να υπερψηφίσουν μια Δημοτική Αρχή που δεσμεύτηκε προεκλογικά και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς του κ. Μπακογιάννη για την Βασιλίσσης Όλγας, ούτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ευρύτερη συναίνεση και όχι μόνο από την παράταξη του Δημάρχου.

Ξεκάθαρα δίπλα στη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και σε όλους τους Δημάρχους που αγωνίζονται για ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

