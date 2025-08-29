search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.08.2025 17:25

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να ξεκαθαρίσει τώρα την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα – Όχι άλλα παιχνίδια

29.08.2025 17:25
zaxariadis_1107_1920-1080_new

Να ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα τον χρόνο των εκλογών και το εκλογικό σύστημα με το οποίο η χώρα θα οδηγηθεί σε αυτές καλεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης τον πρωθυπουργό.

Στις χθεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη περί της καθοριστικής σημασίας που έχει η έννοια της πολιτικής σταθερότητας και η δυνατότητα «μιας κυβέρνησης μονοκομματικής, να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της», ο ΣΥΡΙΖΑ «διαβάζει» αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ο Κ. Ζαχαριάδης, καλεί ως εκ τούτου τον πρωθυπουργό να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να μην παίζει παιχνίδια με τη Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

Άρχισαν οι δικαιολογίες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του κ. Μαρινάκη. Το βασικό επιχείρημα είναι «να μην γίνουμε Γαλλία»… Ναι αυτό είναι το επιχείρημα «να μην γίνει η Ελλάδα – Γαλλία»! Και πως θα αποφύγουμε αυτό το κακό; Θα πρέπει να έχουμε «πολιτική σταθερότητα» δηλαδή «μονοκομματικές κυβερνήσεις». Και πως θα έχουμε μονοκομματικές κυβερνήσεις; …

Παραδοχή συρρίκνωσης, ηττοπάθεια και ισορροπίες με τους βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ που γνωρίζουν ότι με το σημερινό εκλογικό σύστημα δεν έχουν καμία δυνατότητα εκλογής.
 
Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα. Όχι άλλα παιχνίδια με τη Δημοκρατία και τη χώρα.

