Κυβέρνηση: Γιατί φουντώνει η συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου παρά την… αντίσταση Μητσοτάκη

Το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε η κυβέρνηση και ο ακόμα πιο δύσκολος χειμώνας που αναμένεται επανέφεραν στο προσκήνιο – για άλλη μια φορά – σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δέχεται εισηγήσεις – που ενίοτε αγγίζουν το όριο της πίεσης – από συνεργάτες του για κάποιας μορφής παρέμβαση στον ισχύοντα εκλογικό νόμο, η οποία με κάποιο τρόπο θα «ταπεινώνει» το όριο της αυτοδυναμίας και θα επιτρέπει στη Ν.Δ. να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Μάλιστα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να πακεταριστούν με τη ρύθμιση για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και για τις εθνικές εκλογές, η οποία εκκρεμεί εδώ και μήνες και αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, ιδίως μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, όσον αφορά στις εκλογές, έχει υπάρξει απολύτως σαφής και όχι μόνο μία φορά: κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας και οι εκλογές θα γίνουν με τον τρέχοντα εκλογικό νόμο, έχει πει ο πρωθυπουργός, ο οποίος ειδικά στο ζήτημα των εκλογών επιδιώκει πάντα να είναι απολύτως θεσμικός και να τηρεί τις δεσμεύσεις του.

Ωστόσο, λένε οι πληροφορίες, στη Ν.Δ. οι εκτιμήσεις είναι ότι:

· Πρώτον, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο στόχος να φθάσει το κυβερνών κόμμα στις αρχές του φθινοπώρου με την εκτίμηση ψήφου στις δημοσκοπήσεις να έχει παγιωθεί πάνω από το 30% μοιάζει, τουλάχιστον προς το παρόν, αδύνατος.

· Δεύτερον, η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, έχει υιοθετήσει μια πολύ σκληρή γραμμή, η οποία καθιστά το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας επιεικώς εξαιρετικά δύσκολο, σύμφωνα με ορισμένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

· Τρίτον, ο πρωθυπουργός αποκλείει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συμμαχίας με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Ν.Δ., θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα είναι βλαπτικό για το κόμμα, αλλά και συνολικά για τη χώρα.

· Τέταρτον, το ενδεχόμενο διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων θεωρείται καταστροφικό για τη χώρα – «θα μας πάει δέκα χρόνια πίσω», είπε χαρακτηριστικά κομματικό στέλεχος στο topontiki.gr.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πακέτο επιχειρημάτων υπέρ της αλλαγής του εκλογικού νόμου που μοιάζει δελεαστικό για όσους εισηγούνται κάτι τέτοιο στον πρωθυπουργό. Μάλιστα, όπως έγραψε και το topontiki.gr, η λύση της αύξησης του ποσοστού εισόδου στη Βουλή, από το 3% στο 5%, π.χ., θα μπορούσε να είναι μια σχετικά «ανώδυνη» λύση που θα μείωνε το όριο της αυτοδυναμίας χωρίς πολύπλοκα… μαθηματικά.

Παράλληλα, οι υποστηρικτές της αλλαγής του εκλογικού νόμου έχουν κι άλλον ένα «άσσο» στο μανίκι: την επίκληση της σταθερότητας σε μια περίοδο που είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και η χώρα καλείται να προσαρμοστεί σε νέες δύσκολες πραγματικότητες. Μια τέτοια προσαρμογή – λένε – δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ατέρμονων διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβερνητικών εταίρων – αν βρεθούν, κιόλας.

Υπάρχει αντίλογος; Φυσικά, και λίγο-πολύ έχει εκφραστεί εντός της Ν.Δ. όσες φορές το θέμα του εκλογικού νόμου έχει έλθει στο επίκεντρο της συζήτησης. Οι διαφωνούντες τονίζουν πρωτίστως ότι μια τέτοια κίνηση στην παρούσα συγκυρία θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας της κυβέρνησης και προσφυγή σε εκλογικά «μαγειρέματα» προκειμένου να βγει από μια δύσκολη θέση.

Ταυτόχρονα, λένε οι διαφωνούντες, μια αλλαγή του εκλογικού νόμου θα έδινε «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση, η οποία ήδη μιλά για «κυβέρνηση σε αποδρομή», για ακόμα πιο σκληρή κριτική και επιθέσεις, πολλώ δε μάλλον σε μια στιγμή που η Ν.Δ. είναι στριμωγμένη λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την μάλλον όχι και πολύ επιτυχημένη διαχείριση των πυρκαγιών.

Όπως και νά’χει, πάντως, η απόφαση είναι τελικά στα χέρια του Μητσοτάκη, ο οποίος, λένε οι πληροφορίες, ακόμα… αντιστέκεται σθεναρά στις προτάσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Εκτιμάται, πάντως, ότι μετά τη ΔΕΘ και αφού γίνει το «ταμείο» των δημοσκοπήσεων, το θέμα θα επανεξεταστεί από το πρωθυπουργικό επιτελείο.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Προσπαθεί να δικαιολογήσει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα «ανθρώπινο ΕΣΥ»

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»