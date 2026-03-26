search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:27
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 08:10

Η Qualco αποκτά 34% της Resitech και επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά τεχνολογίας ακινήτων

26.03.2026 08:10
qualco

Στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής 34% στη Resitech S.A. προχωρά η Qualco, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα της τεχνολογίας ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η επένδυση, ύψους 640.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αγοράς υφιστάμενων μετοχών, με την εταιρεία να αποκτά μετά τη συναλλαγή το 34% της Resitech.

Η Resitech δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη B2B ψηφιακών πλατφορμών για την αγορά ακινήτων, προσφέροντας λύσεις λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). Από το 2021, η εταιρεία έχει επενδύσει σε ομάδα μηχανικών και επιστημόνων δεδομένων, δημιουργώντας εργαλεία που καλύπτουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την ψηφιακή οργάνωση δεδομένων.

Οι πλατφόρμες της επικεντρώνονται στη συγκέντρωση και διαχείριση νομικών και τεχνικών πληροφοριών, ενώ μέσω ειδικών μηχανισμών αξιολόγησης επιτρέπουν την πιο στοχευμένη αντιστοίχιση επενδυτών με ακίνητα. Παράλληλα, αξιοποιείται τεχνολογία blockchain για την ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων που σχετίζονται με συναλλαγές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Για τη Qualco, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί στρατηγική κίνηση, καθώς διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από την ελληνική αγορά και ενισχύει την παρουσία της στον τομέα των ακινήτων. Όπως επισημαίνεται, η ένταξη της Resitech στο οικοσύστημα του ομίλου ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αξία και στηρίζει το αναπτυξιακό πλάνο που έχει παρουσιαστεί μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, η Qualco συμμετέχει και σε διεθνή έργα, καθώς κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει κατέλαβε την πρώτη θέση για σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση έχει διάρκεια έως τέσσερα έτη και προϋπολογισμό 58 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την υποστήριξη σύνθετων προγραμμάτων ICT και την αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών για τα ευρωπαϊκά όργανα και τους πολίτες.

Διαβάστε επίσης:

H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα – Ένα από τα σημαντικά ψηφιακά έργα στη χώρα

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis ypourgiko 76- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

bechkam-new
LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

gaydos new
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

401_nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Leapmotor-C10-Sports-Special-Edition-2-1536×899-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

dytis (5)
ΕΛΛΑΔΑ

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:26
<div style="width:1px;height:1px"></div>mitsotakis ypourgiko 76- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

<div style="width:1px;height:1px"></div>bechkam-new
LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>gaydos new
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

1 / 3