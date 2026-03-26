Η Qualco αποκτά 34% της Resitech και επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά τεχνολογίας ακινήτων

Στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής 34% στη Resitech S.A. προχωρά η Qualco, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα της τεχνολογίας ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η επένδυση, ύψους 640.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αγοράς υφιστάμενων μετοχών, με την εταιρεία να αποκτά μετά τη συναλλαγή το 34% της Resitech.

Η Resitech δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη B2B ψηφιακών πλατφορμών για την αγορά ακινήτων, προσφέροντας λύσεις λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). Από το 2021, η εταιρεία έχει επενδύσει σε ομάδα μηχανικών και επιστημόνων δεδομένων, δημιουργώντας εργαλεία που καλύπτουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την ψηφιακή οργάνωση δεδομένων.

Οι πλατφόρμες της επικεντρώνονται στη συγκέντρωση και διαχείριση νομικών και τεχνικών πληροφοριών, ενώ μέσω ειδικών μηχανισμών αξιολόγησης επιτρέπουν την πιο στοχευμένη αντιστοίχιση επενδυτών με ακίνητα. Παράλληλα, αξιοποιείται τεχνολογία blockchain για την ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων που σχετίζονται με συναλλαγές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Για τη Qualco, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί στρατηγική κίνηση, καθώς διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από την ελληνική αγορά και ενισχύει την παρουσία της στον τομέα των ακινήτων. Όπως επισημαίνεται, η ένταξη της Resitech στο οικοσύστημα του ομίλου ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αξία και στηρίζει το αναπτυξιακό πλάνο που έχει παρουσιαστεί μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, η Qualco συμμετέχει και σε διεθνή έργα, καθώς κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει κατέλαβε την πρώτη θέση για σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση έχει διάρκεια έως τέσσερα έτη και προϋπολογισμό 58 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την υποστήριξη σύνθετων προγραμμάτων ICT και την αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών για τα ευρωπαϊκά όργανα και τους πολίτες.

