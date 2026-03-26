Το Ιράν στέλνει στρατό στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ – Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσιγκτον αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του – Όλες οι εξελίξεις

Το καθεστώς της Τεχεράνης εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ισραηλινά και αραβικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη απορρίπτει την αρχική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν διακόπτει τις συνομιλίες, ζητώντας αλλαγή στους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν αξιώνει τη συνέχιση του βαλλιστικού του προγράμματος δίχως περιορισμούς, αποζημίωση για όλες τις ζημιές που έχει υποστεί σε υποδομές και όχι μόνο, αλλά και τον τερματισμό της εισβολής στον Λίβανο και την επίθεση των Ισραηλινών στη Χεζμπολάχ. Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε στο Reuters ότι η πρόταση των ΗΠΑ δεν είναι θετική.

Πηγές από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι το Ιράν «θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές». Αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν πληρούνται οι δικές της προϋποθέσεις, τονίζοντας ότι «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του».

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι «το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω ενδιάμεσου διαύλου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών», καθώς και η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης. Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.

Επιπλέον, η Τεχεράνη επιδιώκει διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στο Στενό του Ορμούζ.

ΗΠΑ: Αποδεχθείτε την ήττα, αλλιώς… κόλαση

Από την πλευρά των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διασφαλίσει ότι θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».

Η Λέβιτ επισήμανε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων. Επίσης, επέκρινε τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια» και πρόσθεσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας» στο σχέδιο 15 σημείων που έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

Στο στόχαστρο και το Μπαμπ ελ Μπαντέμπ

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φέρεται να απειλεί να «κλείσει» και το Στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αν δεχθεί επίθεση στο Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Τεχεράνη έχει έτοιμο πλάνο αντίδρασης τόσο σε περίπτωση που δεχθεί επιθεση από αμερικανικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, αλλά και σε άλλα σημεία του Περσικού Κόλπου.

Ένα βασικό σημείο του σχεδίου, είναι η ενεργοποίηση του πλάνου για το Στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ, στο οποίο δρουν ήδη κατ’ επιλογή οι Χούθι, οργάνωση που ενισχύεται από την Τεχεράνη και εξοπλίζεται ακόμη και με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Reuters: Τουρκία και Πακιστάν οι πιθανοί «οικοδεσπότες» για συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Νωρίτερα, το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό πολέμου, ενώ είτε το Πακιστάν είτε η Τουρκία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τόπο διεξαγωγής συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι δηλώσεις, που έγιναν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, αποτελούν μία από τις λίγες ενδείξεις ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει διπλωματικές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι δημόσια αρνείται πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιρανική πηγή δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης που μεταβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ που έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και του Reuters. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία συμβάλλει επίσης στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης, ενώ τόσο η Άγκυρα όσο και το Ισλαμαμπάντ εξετάζονται ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής των συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν ανάκαμψη, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν το σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν, με τους επενδυτές να ελπίζουν στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, έχει αφήσει χιλιάδες θύματα και έχει διαταράξει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να πραγματοποιηθεί απόψε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας αφού πρώτα συνεδριάσει σε στενό κύκλο συμβούλων.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα ασχοληθεί με «όλα τα μέτωπα», αναφέρει ο αξιωματούχος του γραφείου του πρωθυπουργού.

Την ιδια ώρα, οι παρασκηνιακές συζητήσεις για απευθείας επαφή με το Ιράν συνεχίζονται αν και η Τεχεράνη αρνείται να μπει σε διαπραγματεύσεις με τον ίδιο και το συζητά μόνο αν έχουν απέναντί τους τον Βανς.

Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός

Το σχέδιο των 15 σημείων του Τραμπ υποβλήθηκε στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Τετάρτη στο Associated Press ότι το Ιράν έλαβε από τις ΗΠΑ την πρόταση 15 σημείων για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους η πρόταση προβλέπει σε αδρές γραμμές άρση κυρώσεων, συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στους πυραύλους και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Το σχέδιο υποβλήθηκε στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με άτομο που ενημερώθηκε για το σχέδιο αλλά δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τα σχόλια αυτά να αντικρούουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ρεζά Αμίρι Μογαντάμ, προσθέτοντας ότι «φιλικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που ελπίζουμε ότι θα αποφέρει καρπούς για τον τερματισμό αυτού του πολέμου που επιβλήθηκε».

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία – Σάντσεθ κατά Ισραήλ: «Θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με τη Γάζα»

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν – ακόμα κι αν το θέλει

ΟΗΕ: Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Λετονία, Πακιστάν, Σομαλία, Δανία και Μπαχρέιν ζητούν λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό



