ΣΥΡΙΖΑ-ΝεΑρ: «Διαλυτική» η αναμονή για Τσίπρα

Σε νέα φάση εισέρχονται πλέον ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς η διαβρωτική επίδραση της αναμονής των κινήσεων Τσίπρα και συγκεκριμένα της ίδρυσης του κόμματός του, προχωρά και γίνεται όλο και πιο εμφανής.

Πλέον είναι γεγονός η εδώ και καιρό αναμενόμενη παραίτηση Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος, κίνηση η οποία ουσιαστικά είχε πάρει μικρή παράταση, αφού δεν έγινε στο συνέδριο του Ιανουαρίου, αλλά δύο μήνες μετά κι ενώ έχει εμπεδωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά κανονικά στη δημιουργία του κόμματός του, με τους δικούς του ρυθμούς. «Μεθοδικά» και όχι «βιαστικά», όπως λέει ο ίδιος και οι συνεργάτες του.

Το τιμόνι του κόμματος αναλαμβάνει «προσωρινά» ο γραμματέας της Κ.Ε. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κάτι το οποίο αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά σε έκτακτο συνέδριο, κάποια στιγμή προσεχώς. Ουσιαστικά, πάντως, ήδη εδώ και έναν χρόνο είναι φανερό ότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία στα καθοδηγητικά όργανα και αποτυπώθηκε και στην απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου.

«Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»

Σε κάθε περίπτωση, πλέον στη Νέα Αριστερά τα ηνία αναλαμβάνει η ομάδα που δεν συμφωνεί με τον προσανατολισμό της πρότασης Χαρίτση για τις συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα. Αντιθέτως προκρίνει το σχέδιο της ενδυνάμωσης του κόμματος και της ανασυγκρότητης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχοντας στόχο την προσπάθεια για συνεργασία με το ΜέΡΑ25 και άλλες δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Η κατάσταση, πάντως, στο κόμμα παραμένει ρευστή, καθώς η παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία μοιάζει με το πρώτο βήμα προς την οριστική έξοδο του ιδίου όταν έρθει η ώρα, όταν το κόμμα Τσίπρα δηλαδή προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές, όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος και η Έφη Αχτσιόγλου – υπενθυμίζεται ότι από τους 12 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οκτώ συνολικά έχουν συνταχθεί με τον Αλέξη Χαρίτση ως προς τις συνεργασίες και εμφανίζονται διατεθειμένοι να ακολουθήσουν. Βεβαίως όλα εξαρτώνται και από το τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ένας ο βασικός αποδέκτης

Πάντως, πλέον η ρητορική περί συνεργασιών, εκ μέρους τόσο της μειοψηφίας της Νέας Αριστεράς όσο και της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ουσιαστικό αποδέκτη τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, που όμως δεν έχει ιδρυθεί ακόμη.

Το ΠΑΣΟΚ εκτιμάται ότι θα επικυρώσει τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας στο συνέδριό του, που ξεκινά αύριο, επομένως η όποια απεύθυνση εξακολουθήσει να υπάρχει από Κουμουνδούρου και από τη μειοψηφία της ΝεΑρ είναι σε επίπεδο ρητορικό και για την απόδοση ευθυνών στη Χαριλάου Τρικούπη για το ότι απορρίπτει τη συνεργασία. Και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν ως ευρύτερο κάλεσμα την απεύθυνση σε «πρόθυμες» δυνάμεις, όπως ο Κοτζιάς, η Κατσέλη και ο Πέτρος Κόκκαλης, ωστόσο η υπολογίσιμη δύναμη είναι ο Τσίπρας.

Στην Κουμουνδούρου πλέον κυρίαρχο στοιχείο είναι η αμηχανία όσον αφορά τις συνεργασίες και την προοπτική του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο, στην Κεντρική Επιτροπή, αποφάσισε πλειοψηφικά ότι θα αναμένει τις κινήσεις Τσίπρα, απορρίπτοντας την πρόταση Πολάκη, με την οποία ο ίδιος κι ένας περιορισμένος αριθμός μελών της Κ.Ε. διαχώρισαν τη θέση τους. Ισορροπίες επιχείρησε να τηρήσει ο Νίκος Παππάς κινούμενος ανάμεσα σε πλειοψηφία και μειοψηφία με το μήνυμα «ούτε απομόνωση ούτε αυτοδιάλυση».

«Ξορκίζουν» την αυτόνομη κάθοδο

Ειδικότερα, τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και άλλα κορυφαία στελέχη επέμειναν στον ενωτικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απέρριψαν την πρόταση Πολάκη για μια άμεση πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις και διεξαγωγή συζήτησης με δίμηνο ορίζοντα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «τερτίπι» με στόχο την είσπραξη αρνήσεων και την αυτόνομη κάθοδο. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διακηρύσσει την αναγκαιότητα των συνεργασιών κόντρα στον κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων, ωστόσο πλέον είναι αντιληπτό ότι στην πράξη αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά (υπό τον Σακελλαρίδη πλέον) και θα γίνει επίσημο αν «εκβιαστούν» απαντήσεις μέσα από ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, αφού αυτές δεν θα είναι θετικές. Θα ετίθετο δε σε κίνδυνο η όποια προοπτική συνεργασίας με Τσίπρα, αφού δεν αναμένεται εντός διμήνου το κόμμα του να είναι έτοιμο.

Στη δευτερολογία του, το βράδυ του Σαββάτου, ο Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε σε αδρές γραμμές πως δεν χρειάζονται επιστολές, γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι δημόσια κατατεθειμένη, και πως οι επιστολές μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα, αν δεν υπάρξουν απαντήσεις από τα άλλα κόμματα. Νωρίτερα ο γραμματέας της Κ.Ε. Στέργιος Καλπάκης σημείωνε (για την πρόταση Πολάκη) πως είναι «αδύναμη και όχι επίκαιρη η πρόταση να στείλουμε προσκλήσεις ή επιστολές σε άλλες δυνάμεις, αφού ήδη έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξει νέα απογοήτευση και όλο αυτό να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία που θα μας ωθήσει σε μια μοναχική πορεία», η οποία – όπως είπε – θα ήταν «λάθος».

«Καρφιά» για τα «τιμάρια»

Στο μεταξύ και στην Κεντρική Επιτροπή συνεχίστηκε η συζήτηση περί «τιμαρίων», πάνω δηλαδή στα σενάρια περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβασης των περιουσιακών του στο κόμμα Τσίπρα (σχετικώς είχε αφήσει υπαινιγμούς και στην Π.Γ. ο Πολάκης). Ο Σωκράτης Φάμελλος ξόρκισε τη σχετική αναφορά Πολάκη και συνεργατών του, λέγοντας πως είναι απαράδεκτη αυτή η συζήτηση και φάνηκε να της αποδίδει και ένα στοιχείο προσωπικής αιχμής εκ μέρος όσων την ανακινούν, απαντώντας ότι ο ίδιος πολιτεύεται πολιτικά και όχι προσωπικά. Παρά ταύτα, ο Παύλος Πολάκης επανέλαβε την αναφορά αυτή – δάνειο, όπως διευκρίνισε, από τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Δεν είναι εγωισμός, είναι στοιχειώδης αξιοπρέπεια και κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα, το οποίο (…) δεν μπορεί να χωριστεί σε τιμάρια, ούτε να μεταβιβαστεί, ούτε να κληρονομηθεί, ούτε να διαλυθεί, αυτό είπα και το ξαναλέω και σήμερα».

Κόντρα στα σενάρια διάλυσης ο Φάμελλος μίλησε για «συντεταγμένη», αλλά όχι «μοναχική» πορεία και διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος ακόμη και για πρόωρες και ταυτόχρονα ότι θα συμμετάσχει σε προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Με φόντο αυτές τις συνθήκες σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε μία ακόμη παρουσίαση της «Ιθάκης», αυτή τη φορά στη Λαμία, το απόγευμα του Σαββάτου (19.00).

