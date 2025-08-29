search
29.08.2025
29.08.2025

ΚΚΕ για Τέμπη: Ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων

29.08.2025 16:47
«Η περάτωση της ανάκρισης για το έγκλημα των Τεμπών, μόλις μια ημέρα μετά την κατάθεση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στον Εφέτη Ανακριτή Λάρισας και πριν προλάβουν να το πάρουν στα χέρια τους και να το μελετήσουν οι οικογένειες των θυμάτων, προσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων για το κύριο έγκλημα», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ.

Προσθέτει ότι «η απαράδεκτη αυτή ανακριτική διαδικασία ολοκληρώνεται με σημαντικά κενά και ελλείψεις, κυρίως όσον αφορά στα πρόσωπα των κατηγορουμένων και τις αποδιδόμενες κατηγορίες, μεταξύ άλλων στους εκπροσώπους της Hellenic Train, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μόνο κατηγορίες πλημμελημματικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων στελεχών του ΟΣΕ, οι ευθύνες των οποίων ουσιαστικά δεν διερευνήθηκαν». Κατά το ΚΚΕ, «τα παραπάνω έρχονται να συμπληρώσουν την απροκάλυπτη επιχείρηση συγκάλυψης των ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ στη Βουλή, με την αξιοποίηση του κατάπτυστου νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Σχολιάζει ότι «γι’ αυτούς τους λόγους συνιστά τεράστια πρόκληση και το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επικαλούμενη ένα πόρισμα, το οποίο μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο άλλων πορισμάτων, τολμάει να κουνάει το δάχτυλο στον λαό που βγήκε στους δρόμους, αντί να απολογείται για το έγκλημα των Τεμπών και την προσπάθεια συγκάλυψής του».

Αναφέρει καταληκτικά ότι «μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα με την οργανωμένη πάλη του μπορεί να αποτρέψει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και να οδηγήσει στην πραγματική δικαίωση, ώστε να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

