ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.08.2025 13:00

«Πυρά» ΚΚΕ για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Κανέλλη: «Αξιοθρήνητη πράξη»

29.08.2025 13:00
«Αξιοθρήνητη πράξη» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τη μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε βάρος της Λιάνας Κανέλλη για συκοφαντική δυσφήμηση, ενώ ταυτόχρονα κάνει λόγο για μία «παντελώς αβάσιμη κατηγορία» και μία πράξη που συνιστά πολιτική δίωξη.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, καταγγέλλει πως η μήνυση, που διαβιβάστηκε στην Βουλή την Τρίτη αποτελεί «μια ακόμα αξιοθρήνητη πράξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που δείχνει πού μπορεί να οδηγήσει η αντι-ΚΚΕ εμπάθεια και ο αντικομμουνιστικός κατήφορος στον οποίο έχει κατρακυλήσει».

«Ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τον Μάρτη του 2015, είχε θέσει με επιμονή ζήτημα μη νόμιμης λειτουργίας του κοινοβουλίου λόγω της απουσίας των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής και η Χρυσή Αυγή υποδέχτηκε πανηγυρικά τις δηλώσεις της» αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η κα Κανέλλη «αποκάλυψε στη σχετική συνέντευξη, που έδωσε τον Φλεβάρη του 2025, τα έργα και τις ημέρες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με πολιτικά επιχειρήματα» και χαρακτηρίζει την μήνυση «πολιτική δίωξη» που «δεν έχει καμία υπόσταση και θα πέσει στο κενό».

