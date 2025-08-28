Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Αντιπαράθεση μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και δημοσιογράφου σημειώθηκε στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Με αφορμή το περιστατικό με την υποστελέχωση ιατρικού προσωπικού στην Αίγινα, δημοσιογράφος επέμεινε να ρωτά αν η κυβέρνηση έχει ευθύνες για το γεγονός ότι επί ένα χρόνο στο ΚΥ Αίγινας ζητούν οδηγούς ασθενοφόρων και δεν έχουν γίνει προσλήψεις.

«Ναι, συμφωνώ ότι χρειάζεται και άλλα η υγεία και θα κάνουμε έναν αγώνα δρόμου. Είναι στο χέρι μας και θα κριθούμε από αυτό» είπε αρχικά και όταν αντέδρασε ο δημοσιογράφος ρωτώντας αν έχει ευθύνες η κυβέρνηση, ήρθε η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Το αν δεν έκανε τίποτα είναι δική σας υποκειμενική διαπίστωση. Αν ακούγατε αυτό που σας είπα η κυβέρνηση έχει έναν περιορισμό μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση. Λόγω αυτού του κανόνα υπάρχει απόσταση των οργανικών θέσεων που υπηρετούν κανονικά. Αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό δεν πρέπει να το σεβόμαστε προσπερνώντας το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε τότε να το πείτε. Το ελληνικό κράτος κάνει προσλήψεις και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μια προτεραιότητα στην πολιτική προστασία, την υγεία και την παιδεία. Προφανώς και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και είναι λιγότερες από όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση» απάντησε.

Ο δημοσιογράφος δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση και ρώτησε ξανά: «Πριν από δύο χρόνια είχαμε πέντε οδηγούς στην Αίγινα και για να γίνουν τόσοι πρέπει να βγούμε από την ΕΕ;».

«Για να προσλάβει κάποιον γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να καλυφθούν και σε γιατρούς. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Εξαντλείτε την υπομονή και των συναδέλφων σας γιατί είναι ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όχι ζητημάτων υγείας, αλλά κάνετε κατάχρηση κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί αλλά όπως βλέπετε εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε πλήρως με τα στοιχεία που μας δίνουν τα υπουργεία εν πάσει περιπτώσει» συνέχισε ανεβάζοντας τους τόνους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον δημοσιογράφο να τον διακόπτει και να ανεβαίνουν εκ νέου οι τόνοι.

«Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το αν είναι ανάξιο λόγου στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι. Γιατί εδώ έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν. Και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Το είναι ανάξιο λόγου ο θάνατος ενός ανθρώπου εδώ δεν περνάει».

