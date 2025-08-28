search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

28.08.2025 07:00

Όταν ο Δούκας πετυχαίνει προοδευτικά μέτωπα, εκεί που υπάρχουν χάσματα στο κεντρικό σκηνικό

28.08.2025 07:00
xaris doukas 55- new

Το ψήφισμα, που υιοθέτησε ο Δήμος της Αθήνας για την Παλαιστίνη, πέρα από το μήνυμα για το δράμα στη Γάζα, είχε κι ένα δεύτερο νόημα, το οποίο αφορά στις προοδευτικές δυνάμεις και πώς αντιλαμβάνονται τις συνεργασίες.

Την σχετική πρόταση έκανε ο Χάρης Δούκας και την υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και της ακροδεξιάς. Η τελευταία ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να χαλάσουν οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, διότι θα ωφεληθεί η Τουρκία!

Η σύμπλευση του ΠΑΣΟΚ με τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς – ακόμα και με το ΚΚΕ – έγινε την ώρα που στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό είναι αδύνατη η συνεννόηση παρότι στο παλαιστινιακό, έχουν σχεδόν ταυτόσημη προσέγγιση. Θυμίζω τον τσακωμό ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ για την μονομερή κίνηση του πρώτου να καταθέσει πρόταση στη Βουλή για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Γιατί πέτυχαν στο δήμο, αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν κεντρικά: Διότι πολύ απλά το θέλουν. Και το θέλουν και δεν το φοβούνται για την ακρίβεια.

Αυτό πάντως επιβεβαιώνει ότι ο δήμος της Αθήνας, δίνοντας συνέχεια στο πετυχημένο πείραμα της συνεργασίας του 2023 με την εκλογική νίκη τότε του Χάρη Δούκα, μπορεί να γίνει εργαστήριο διεργασιών για κοινή πορεία και δράση σε αμιγώς δημοτικά, αλλά και σε γενικότερα πολιτικά πεδία. Κι ταυτόχρονα να αναδειχθεί σε παράδειγμα για το πώς θα γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή και η ήττα της σημερινής κυβέρνησης και της δεξιάς.

