ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:17
27.08.2025 18:46

Η ανάρτηση Χατζηδάκη για τη ΔΕΘ: «Για πρώτη φορά με το μετρό, η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει κατηγορία»

27.08.2025 18:46
hatzidakis_kostis_new

«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφτηκε το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου.

«Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026», σημειώνει και προσθέτει:

Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα».

Και η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη καταλήγει: «Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!».

fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

nord stream 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream 2: Ταυτοποιήθηκαν έξι Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού – Εντάλματα σύλληψης από τους Γερμανούς

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

1 / 3