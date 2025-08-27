search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: «Όχι» Πλεύρη στην αλλαγή του, «η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες»

plevris_thanos_new_123

Σαφή και ξεκάθαρη αντίρρηση στο ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου εξέφρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι η συζήτηση για το θέμα έχει «φουντώσει» εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, ο Θ. Πλεύρης υποστήριξε ότι «δεν είναι να κάνουμε έναν εκλογικό νόμο που να λες ότι με οποιοδήποτε ποσοστό κάποιος κάνει κυβέρνηση. Η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες».

Επίσης, υπενθύμισε ότι «στον εκλογικό χρόνο του 2023 ο πρωθυπουργός επέλεξε να πείσει τους πολίτες και πήραμε ποσοστό που δεν το περίμεναν. Το βασικό που έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου».

Κάπου εδώ να πούμε – για να ευλογήσουμε και τα γένια μας… – ότι το topontiki.gr έχει ήδη γράψει ότι εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, με τον υπουργό Μετανάστευσης να είναι από τα πρώτα στελέχη που εκφράζουν δημοσίως τη διαφωνία τους.

Οι πληροφορίες, δε, λένε ότι ακόμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιστέκεται στις πιέσεις. Μένει να φανεί για πόσο…

