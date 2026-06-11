Την Παρασκευή στις 12:30 η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης

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Στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.
Η ορκωμοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Να θυμίσουμε πως ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Κώτσηρα ως υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η Μαριλένα Σούκουλη, αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά και ο Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και θα προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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