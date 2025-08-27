search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 10:51

Επιμένει στη γραμμή για τους… «φυλακισμένους του Τσίπρα» η κυβέρνηση

27.08.2025 10:51
alexis_tsipras_new_123

Φαίνεται ότι είναι κανονική γραμμή της ΝΔ και με… memo προς όλα τα στελέχη, να λένε ότι ο Τσίπρας «έλειψε από τους φυλακισμένους που αποφυλάκισε η κυβέρνησή του».

Δεν εξηγείται αλλιώς που ένας μετά τον άλλο οι υπουργοί λένε το ίδιο ποίημα.

Χθες ο Μπούγας, σήμερα ο Θάνος Πλεύρης.

«Η μόνη κάλπη που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 και του 2023 ήταν αυτή των φυλακών» είπε ανερυθρίαστα το πρωί στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής.

Με άλλα λόγια, η τοξικότητα και ο ακραίος λόγος έγινε και επίσημη επιλογή του κυβερνώντος κόμματος.

Διαβάστε επίσης:

Πάγωσε η Κουμουνδούρου από την Interview

Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Επί διακυβέρνησής του «όλοι φτωχοποιήθηκαν»

Φάμελλος: Ο Τσίπρας είναι βουλευτής και πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ – Γιατί ο Μητσοτάκης δεν αξιοποιεί την πρόταση της Κομισιόν για μείωση του ΦΠΑ; (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ 2025: Θα ζήσουμε μια εικονική πραγματικότητα;

kideiosimo-konstantaras
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:29
apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

1 / 3