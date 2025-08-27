Επιμένει στη γραμμή για τους… «φυλακισμένους του Τσίπρα» η κυβέρνηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φαίνεται ότι είναι κανονική γραμμή της ΝΔ και με… memo προς όλα τα στελέχη, να λένε ότι ο Τσίπρας «έλειψε από τους φυλακισμένους που αποφυλάκισε η κυβέρνησή του».
Δεν εξηγείται αλλιώς που ένας μετά τον άλλο οι υπουργοί λένε το ίδιο ποίημα.
Χθες ο Μπούγας, σήμερα ο Θάνος Πλεύρης.
«Η μόνη κάλπη που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 και του 2023 ήταν αυτή των φυλακών» είπε ανερυθρίαστα το πρωί στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής.
Με άλλα λόγια, η τοξικότητα και ο ακραίος λόγος έγινε και επίσημη επιλογή του κυβερνώντος κόμματος.
