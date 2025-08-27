Πάγωσε η Κουμουνδούρου από την Interview

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οργή, που πάντως δεν εκφράστηκε με άγριο τρόπο, προκάλεσε στην Κουμουνδούρου η δημοσκόπηση της Interview. Αιτία; Μα, το γεγονός ότι έδινε στον ΣΥΡΙΖΑ πρόθεση ψήφου 3,7% και στην εκτίμηση της εκλογικής επίδοσης, μόλις 4,5%.
Εμφάνιζε δε τον ΣΥΡΙΖΑ κάτω από Κίνημα Δημοκρατίας, ΜΕΡΑ25 και Φωνή Λογικής, στην… ένατη θέση.
Η αλήθεια είναι πως από πρώτης άποψης, το εύρημα αυτό φαίνεται κάπως περίεργο.
Το άλλο στοιχείο, που δείχνει ότι το 48% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θέλει συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα, εάν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στο εγχείρημα, δεν έκανε εντύπωση. Αλλά το πρώτο ήταν αχώνευτο…
