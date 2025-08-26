Δημοσκόπηση Interview: Χαμηλή πτήση για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Εύρημα-έκπληξη για το δίδυμο Μητσοτάκη – Τσίπρα

Την φθορά της ΝΔ – λόγω του σκάνδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όχι μόνο – την σταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και μια 9κομματική Βουλή, δίνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Interview για το politic.gr, την πρώτη για τη φθινοπωρινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου:

Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο.

υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο, σχεδόν αμετάβλητο, από το 12% στο 12,2%, χωρίς σημάδια ουσιαστικής διεύρυνσης.

παραμένει δεύτερο, σχεδόν αμετάβλητο, από το 12% στο 12,2%, χωρίς σημάδια ουσιαστικής διεύρυνσης. Η Ελληνική Λύση ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση.

ενισχύεται οριακά, από το 7% στο 8,4% κατακτώντας την τρίτη θέση. Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, από το 8,5% στο 8,3%.

κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, από το 8,5% στο 8,3%. Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%.

παραμένει σταθερό στο 6,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο, από το 2,9% στο 3,7%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα συρρίκνωσης.

καταγράφει άνοδο, από το 2,9% στο 3,7%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα συρρίκνωσης. Η Φωνή Λογικής φτάνει στο 4,4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 στο 4,3% (από 3,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%). Η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,1% (από 2%) και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1,7%.

φτάνει στο 4,4% (από 3,5%), το στο 4,3% (από 3,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%). Η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,1% (από 2%) και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1,7%. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου ανέρχονται στο 17,4% τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αμφισβήτησης στο εκλογικό σώμα.

Από την άλλη, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος επιβεβαιώνονται οι «χαμηλές πτήσεις» για τη ΝΔ, αλλά και η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά, καθώς τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 25,9%

ΠΑΣΟΚ 14,8%

Ελληνική Λύση 10,1%

Πλεύση Ελευθερίας 10%

ΚΚΕ 7,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%

Φωνή Λογικής 5,2%

ΜέΡΑ25 5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

Νίκη 2,1%

Νέα Αριστερά 1,4%

Άλλο κόμμα 7,9%

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα καθώς το αποτέλεσμα δείχνει ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» δεν πείθει. Ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλ. Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής στο 26%, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%. Πρόκειται για το πιο ηχηρό εύρημα της μέτρησης, καθώς αναδεικνύει ότι η πλειοψηφία των πολιτών αμφισβητεί ταυτόχρονα τόσο τον σημερινό πρωθυπουργό όσο και τον πρώην, στην περίπτωση που αποφασίσει να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της χώρας.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες. Την ίδια στιγμή, η απάντηση «κανέναν» ενισχύεται και από το 29,4% ανεβαίνει στο 30,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σχεδόν σταθερός (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται στα ίδια επίπεδα (7,3% – 7,4%). Μικρές μετατοπίσεις καταγράφουν οι υπόλοιποι αρχηγοί, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται τάση ανατροπής.

Όσον αφορά στο τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, τα στοιχεία δείχνουν ισορροπία: το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%), αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το εύρημα ανάμεσα στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα, στοιχείο που δείχνει την ισχυρή προσωπική επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στο κομματικό ακροατήριο. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν αυτόνομη πορεία, εκτιμώντας ότι μια συγχώνευση με νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους συνέφερε πολιτικά ή εκλογικά.

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν κατηγορηματικά: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 48% των πολιτών θεωρεί τη διαχείριση των φετινών πυρκαγιών χειρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ το 34% εκτιμά ότι παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Μόλις το 17% κρίνει ότι η διαχείριση ήταν καλύτερη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για τη στάση των πολιτών απέναντι στις ειδοποιήσεις εκκένωσης ή προστασίας μέσω του αριθμού 112. Η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη: το 50% θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν μόνοι τους, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το 46% απαντά ότι οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα και απολύτως.

