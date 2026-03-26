51,3 δις € χρωστούν στον ΕΦΚΑ αγρότες και μικρομεσαίοι – 300.000 άνθρωποι χωρίς σύνταξη λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ

Μία θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη των 47 κατέχει η χώρα μας. Όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος, οι οφειλές στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ εκτοξεύτηκαν στα 51,3 δις € (1/4 του ελληνικού ΑΕΠ) το δ’ τρίμηνο του 2025.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών είναι άκρως ανησυχητικά.

Σύμφωνα με την 4η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου έτους 2025 του ΚΕΑΟ (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2025) ενώ το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31/12/2024 ήταν σχεδόν 49,3 δις € και στις 30/9/2025 σχεδόν 50,7 δις €, τώρα, το 2025 έκλεισε με οφειλές στο ποσό των 51.315.689.789 € (σχεδόν 51,3 δις €), δηλαδή σχεδόν ίσο με το 1/4 του ΑΕΠ!!

Εξάλλου, επειδή οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του ισχύοντος ν. 5078/2023 πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο εκάστου ασφαλισμένου, είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν τελικά να υπαχθούν προκειμένου να λάβουν σύνταξη ρυθμίζοντας και τις οφειλές τους.

Η προϋπόθεση για το ύψος των καταθέσεων, καθώς και η συναίνεσή τους για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, αποθαρρύνουν τους περισσότερους να κάνουν χρήση τής ρύθμισης.

Η παρακράτηση του 60% της σύνταξης μέχρι η οφειλή να μειωθεί στο ποσό των 20.000 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο ποσό των 10.000 € για τους αγρότες, τους οδηγεί να συμπεριλαμβάνονται (όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει) στους «φτωχούς συνταξιούχους» («poor pensioners»).

Στην πραγματικότητα πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη ενώ από την τελευταία ρύθμιση για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ ωφελήθηκαν μόνο ελάχιστοι ασφαλισμένοι, όπως παραδέχονται ήδη φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ. Οι περισσότεροι χάνουν σημαντικό χρόνο ασφαλιστικού βίου που θα ήταν χρήσιμος για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή χάνουν χρήματα από την τελικώς καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω τής αναγκαστικής επιλογής τής 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας με χαμηλότερες εισφορές.

Γι’αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο τόσο των ασφαλισμένων οφειλετών επαγγελματιών και αγροτών όσο και του ΕΦΚΑ, το οποίο έχει ήδη αναχθεί σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, απαιτείται σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο:

– διαγραφή τουλάχιστον των παλαιών οφειλών και όλων των προσαυξήσεων

– αύξηση του ισχύοντος πλαφόν από τα 30.000 € ή τα 10.000 € αντίστοιχα για μη μισθωτούς και αγρότες, στο ύψος των 50.000 € για ΟΛΕΣ τις κατηγορίες των οφειλετών και

– επαναφορά τής ρύθμισης των 120 δόσεων για όλες τις οφειλές (παλαιές-νέες) προς τον ΕΦΚΑ.

Μόνον έτσι, σημειώνει ο καθηγητής, χιλιάδες οφειλέτες, αρκετοί εκ των οποίων είναι υπερήλικες, θα μπορέσουν σήμερα να φτάσουν στον στόχο τής πολυπόθητης σύνταξης.

Διαβάστε επίσης

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

Συντάξεις Απριλίου 2026: Αύριο (26/3) το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ATM (video)

Το «χρυσό αυγό» που έγινε ωρολογιακή βόμβα για την κτηματομεσιτική αγορά