Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ΑΤΜ και οι τελευταίοι δικαιούχοι – Ποια Ταμεία πληρώνουν σήμερα (video)

Ολοκληρώνονται σήμερα (26/3) το απόγευμα οι πληρωμές για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου, οι οποίες ξεκίνησαν την Τρίτη (24/3) καθώς τα Ταμεία καταβάλλουν νωρίτερα τα ποσά λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Μαρτίου πρόκειται να πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε, οι συντάξεις από τα πρώην Ταμεία των μη μισθωτών πληρώθηκαν από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου, καθώς η Τετάρτη 25 Μαρτίου είναι η αργία.

Πλέον, σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το απόγευμα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Το Δημόσιο

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

και Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Το ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Η ΔΕΗ

Ο ΟΤΕ

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.

