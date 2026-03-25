Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Παγκόσμια ύφεση με το πετρέλαιο στα 150 δολάρια «βλέπει» η BlackRock

Τη δυσοίωνη προειδοποίηση ότι αν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 150 δολάρια το βαρέλι, τότε η παγκόσμια οικονομία θα βυθιστεί σε ύφεση έκανε ο επικεφαλής της BlackRock.

Μιλώντας στο BBC, o Λάρι Φινκ, CEO του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, εκτίμησε ότι αν η τιμή του πετρελαίου αγγίξει τα 150 δολάρια το βαρέλι, θα προκληθεί παγκόσμια ύφεση, προσθέτοντας ότι αν το Ιράν «παραμείνει απειλή» και οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν υψηλές, αυτό θα έχει «βαθιές επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία.

Η BlackRock διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Ο Φινκ τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας.

Ο ίδιος πάντως περιέγραψε δύο ακραία σενάρια που θα μπορούσαν να εκτυλιχθούν:

, θερικό σενάριο, εάν η ένταση εκτονωθεί και το Ιράν καταστεί εκ νέου αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα πριν από τον πόλεμο. Στο δεύτερο, αρνητικό σενάριο, ο Φινκ λέει μπορεί να υπάρξουν «χρόνια με τιμές άνω των 100 δολαρίων, κοντά στα 150», γεγονός που θα έχει «βαθιές επιπτώσεις στην οικονομία» και θα οδηγήσει πιθανότατα σε «μια έντονη και βαθιά ύφεση».

Ο Φινκ υπογράμμισε ότι οι χώρες πρέπει να είναι ρεαλιστικές ως προς το ενεργειακό τους μείγμα, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές, με βασικό στόχο τη διασφάλιση φθηνής ενέργειας που θα στηρίξει την ανάπτυξη και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο. «Η άνοδος των τιμών της ενέργειας λειτουργεί ως ένας ιδιαίτερα άδικος φόρος. Πλήττει περισσότερο τους φτωχούς από τους πλούσιους», είπε.

Παρά την εξάπλωση της χρήσης ΑΠΕ και της πυρηνικής ενέργειας, ο Φινκ τόνισε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν τα 150 δολάρια για τρία ή τέσσερα χρόνια, «θα δούμε πολλές χώρες να στρέφονται πολύ γρήγορα προς την ηλιακή και ίσως και την αιολική ενέργεια», προσθέτοντας ότι οι χώρες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε μία μόνο πηγή ενέργεια: «Να αξιοποιείτε ό,τι έχετε, αλλά ταυτόχρονα να προχωράτε δυναμικά και σε εναλλακτικές πηγές».

