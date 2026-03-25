Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Στην εξάρθρωση οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών.

Οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, ενώ συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα καπνικά προϊόντα εισάγονταν από την Τουρκία και αποθηκεύονταν προσωρινά στην Ελλάδα, πριν προωθηθούν στο εξωτερικό.

Διεθνής Δραστηριότητα

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν περιλαμβάνονταν:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της

• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής

• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Διαβάστε επίσης:

