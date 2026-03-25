ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 17:33
25.03.2026 15:54

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων – Πώς δρούσε το κύκλωμα

aade-new

Στην εξάρθρωση οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών.

Οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, ενώ συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα καπνικά προϊόντα εισάγονταν από την Τουρκία και αποθηκεύονταν προσωρινά στην Ελλάδα, πριν προωθηθούν στο εξωτερικό.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν περιλαμβάνονταν:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της

• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής

• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Διαβάστε επίσης:

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

Συντάξεις Απριλίου 2026: Αύριο (26/3) το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ATM (video)

Το «χρυσό αυγό» που έγινε ωρολογιακή βόμβα για την κτηματομεσιτική αγορά

google_news_icon

kakokairiaKriti41
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο των Χανιών και του Ηρακλείου από την κακοκαιρία (Photos)

US_paratrooper_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι στέλνουν Ειδικές Δυνάμεις στην περιοχή – Ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης

astinomia-italia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μπροστά στην είσοδο του σχολείου

guilfoyle-diapisteftiria4
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους – Πακιστάν και Τουρκία προσφέρονται για οικοδεσπότες – Live οι εξελίξεις

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους - Πακιστάν και Τουρκία προσφέρονται για οικοδεσπότες - Live οι εξελίξεις

Kaxlas
ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

fuel-pass_2403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Donald-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

kakokairiaKriti41
US_paratrooper_new
astinomia-italia-new
