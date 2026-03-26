Αύξηση κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ – που διαμορφώνονται τα ποσά με τις 3ετίες

Σήμερα αναμένεται να «κλειδώσει» η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με το υπουργικό συμβούλιο να παίρνει τις τελικές αποφάσεις σε μια περίοδο που η πίεση στα εισοδήματα παραμένει έντονη. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η αύξηση θα κινηθεί κοντά στα 40 ευρώ, ανεβάζοντας τον βασικό μισθό στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, έναντι 880 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Την τελική εισήγηση θα παρουσιάσει η Νίκη Κεραμέως, με την κυβέρνηση να επιμένει στη γραμμή της «ισορροπίας». Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η ενίσχυση των αποδοχών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Στην πράξη, ωστόσο, πρόκειται για μια συγκρατημένη αύξηση, που απέχει αισθητά από τα πιο «γενναία» σενάρια που είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε προηγούμενη φάση είχε εξεταστεί ακόμη και αύξηση έως 70 ευρώ, ώστε να επισπευσθεί η επίτευξη του στόχου για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Οι διεθνείς εξελίξεις, όμως, και κυρίως οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τον επίμονο πληθωρισμό, φαίνεται πως οδήγησαν σε πιο προσεκτικές επιλογές. Έτσι, ο στόχος των 950 ευρώ μετατίθεται ουσιαστικά για το 2027, όπως προέβλεπε και ο αρχικός σχεδιασμός.

Το βασικό ερώτημα, πάντως, παραμένει ανοιχτό: πόσο ουσιαστική είναι μια αύξηση 40 ευρώ για τους εργαζόμενους; Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής συνεχίζει να ανεβαίνει, με τις τιμές σε ενέργεια, καύσιμα και βασικά αγαθά να πιέζουν τα νοικοκυριά, το πραγματικό όφελος περιορίζεται σημαντικά. Με άλλα λόγια, ένα μέρος της αύξησης «εξαφανίζεται» στην πράξη, πριν καν φτάσει στην τσέπη.

Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 650.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επηρεάζει και περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση υπολογισμού για τις αποδοχές στο Δημόσιο. Από τον Απρίλιο του 2026, ο εισαγωγικός μισθός θα αυξηθεί αντίστοιχα, ενώ προσαρμογές θα γίνουν και σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν περιορίζεται μόνο στους μισθούς, αλλά συμπαρασύρει και μια σειρά επιδομάτων. Μεταξύ αυτών είναι το επίδομα ανεργίας, οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και διάφορα εποχικά βοηθήματα. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση της απόφασης είναι ευρύτερη, αν και και εδώ το ύψος της αύξησης παίζει καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα.

Πίνακας τριετιών

Προϋπηρεσία Μισθός με 880€ Μισθός με 920€ 0 τριετίες 880€ 920€ 1 τριετία (+10%) 968€ 1.012€ 2 τριετίες (+20%) 1.056€ 1.104€ 3 τριετίες (+30%) 1.144€ 1.196€

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι επιπτώσεις για όσους έχουν προϋπηρεσία, καθώς οι λεγόμενες «τριετίες» αυξάνουν τον μισθό κατά 10% για κάθε τρία χρόνια εργασίας, έως και τρεις τριετίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στα 880 ευρώ ο μισθός διαμορφώνεται στα 968 ευρώ με μία τριετία, στα 1.056 ευρώ με δύο και στα 1.144 ευρώ με τρεις. Αντίστοιχα, με τον νέο κατώτατο στα 920 ευρώ, οι αποδοχές ανεβαίνουν περίπου στα 1.012 ευρώ, 1.104 ευρώ και 1.196 ευρώ αντίστοιχα. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η αύξηση μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα, ωστόσο οι διαφορές παραμένουν σχετικά περιορισμένες σε σχέση με τις συνολικές ανάγκες.

Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται να επιχειρεί μια δύσκολη ισορροπία: από τη μία να δείξει ότι στηρίζει τα εισοδήματα και από την άλλη να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομία. Το αν αυτή η προσέγγιση είναι επαρκής, θα κριθεί στην πράξη, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια καθημερινότητα όπου το κόστος ζωής συνεχίζει να ανεβαίνει με ταχύτερους ρυθμούς από τους μισθούς.

