Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

Τρία οδυνηρά συμπεράσματα έβγαλε για το φετινό καλοκαίρι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN.

Oπως ανέφερε «ένας στους δυο Έλληνες δε μπόρεσε να πάει διακοπές καθώς μεταξύ άλλων είναι πιο φτηνό το ταξίδι Αγγλία- Ολλανδία από το Ίος- Νάξος.

4,3 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτελεί θλιβερό

ρεκόρ.

Παρότι ξοδεύουμε μεγάλα ποσά για εναέρια μέσα, δεν κάνουμε καμία αξιολόγηση αποδοτικότητας,

δεν έχουμε ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο, δεν έχουμε χαρτογραφήσει τις ζώνες μίξης οικισμών, βιομηχανιών και δασών, λείπουν ολοκληρωμένα σχέδια εκκένωσης και το σημαντικότερο εξακολουθούμε να κατευθύνουμε 80% των πόρων στην καταστολή και μόλις 20% στην πρόληψη, την στιγμή που οι πυρκαγιές δε σβήνονται το καλοκαίρι , αλλά το χειμώνα…

Ο εξωθεσμικός κατήφορος του Πρωθυπουργού, τέλος, με την μεθόδευση της απαγόρευσης στους

βουλευτές του να ψηφίσουν για την διερεύνηση των ευθυνών Βορίδη, Αυγενάκη για το σκάνδαλο

του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έκανε πρωτοσέλιδο στο POLITICO και άλλα έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης» κατέληξε η κα Αποστολάκη.

