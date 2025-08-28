search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 11:11
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.08.2025 09:29

Μονή Σινά: «Καρφί» Δούρου για τους χειρισμούς της κυβέρνησης

MONH_SINA

Ως άλλη μια «εθνική ήττα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη» περιγράφει τις δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά – όπου συγκρούονται μητροπολίτης και μοναχοί – η τομεάρχης Εξωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «οι τραγικές εξελίξεις στη Μονή Σινά επιβεβαιώνουν ότι η διεθνής θέση της Ελλάδας όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται, όπως ψευδώς επαίρεται ο κ. Υπουργός Εξωτερικών αλλά καταβαραθρώνεται καθημερινά. Καταγράφει διαδοχικές ήττες: από τις υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία, την Αλβανία και τη Λιβύη ως την αποδρομή της από τα Βαλκάνια ως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Εθνικές ήττες, όλες με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η Ρ. Δούρου προσθέτει ότι «η σημερινή κρίση στη Μονή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Υπέβοσκε εδώ και καιρό με τις βλέψεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης για τη Μονή να είναι σαφείς. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση επέλεξε στο πλαίσιο της πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, να επαναπαυθεί σε μια “συναντίληψη” με το Κάιρο στη βάση μιας… προφορικής συνεννόησης, η οποία, εκ των πραγμάτων, αποδεικνύεται σαθρή».

Δεν ξέρουμε αν έχει δίκιο σε όλα όσα λέει η Ρ. Δούρου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κατάσταση στη Μονή Σινά είναι εκρηκτική σε μια στιγμή που όλοι θα έπρεπε να ασχολούνται με το ιδιοκτησιακό της μονής – που είναι και το μείζον ζήτημα.

