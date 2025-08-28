search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 15:00
28.08.2025 12:51

Αυξάνει η οργή στις ΗΠΑ για τη στήριξη Τραμπ στο Ισραήλ, αλλά δεν ρωτήσανε τον… Φαήλο Κρανιδιώτη και τον Σάκη Μουμτζή

28.08.2025 12:51
Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αντίθεση στη στρατιωτική στήριξη του Ισραήλ από την κυβέρνηση Τραμπ γίνεται όλο και μεγαλύτερη και σαφώς πιο έντονη από κάθε άλλη χρονική στιγμή.

Έρευνα του Πανεπιστημίου Quinnipiac διαπίστωσε ότι το 60% των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, ενώ το 32% υποστηρίζει την πρόσθετη βοήθεια – το υψηλότερο επίπεδο αντίθεσης και το χαμηλότερο επίπεδο υποστήριξης για τη στρατιωτική συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ σε δημοσκόπηση του Quinnipiac από τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Το 75% των Δημοκρατικών και το 66% των ανεξάρτητων δήλωσαν ότι είναι κατά των περισσότερων δαπανών για την παροχή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ το (μόλις) 56% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξαν τις πρόσθετες δαπάνες.

Οι μισοί από τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του 77% των Δημοκρατικών, δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Το 64% εκατό των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία.

Οι ψηφοφόροι ήταν περίπου μοιρασμένοι όταν ρωτήθηκαν αν συμπαθούν περισσότερο τους Ισραηλινούς ή τους Παλαιστίνιους — το 37% είπε ότι συμπαθεί περισσότερο τους Παλαιστίνιους, ενώ το 36% είπε ότι συμπαθεί περισσότερο τους Ισραηλινούς. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό για τους Παλαιστίνιους και το χαμηλότερο ποσοστό για τους Ισραηλινούς σε δημοσκόπηση της Quinnipiac από το 2001.

Βέβαια, θα πει κάποιος που βλέπει και τη συζήτηση στην ελληνική δημόσια σφαίρα, υπάρχει ένα θέμα: Προφανώς τα… «Αμερικανάκια» δεν διαβάζουν τις αναρτήσεις του Φαήλου Κρανιδιώτη και τα περισπούδαστα σημειώματα του Σάκη Μουμτζή για την κατάσταση στην περιοχή και έτσι έχουν εξελιχθεί σε… Χαμασίτες, όπως λένε οι δύο ινστρούχτορες της φιλονετανιάχου πλευράς, όσους αντιτίθενται στη γενοκτονία και τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Μήπως πρέπει να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης στις ΗΠΑ οι δυο τους για να γυρίσουν το κλίμα;

