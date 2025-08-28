search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:14
28.08.2025 11:07

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε βουλευτής η Στέλλα Αραμπατζή

28.08.2025 11:07
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου, όταν υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών, τήρησε η Βουλή.

Συνάδελφοί του άφησαν ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια στο έδρανό του ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι «ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθία κατά την ημέρα της κηδείας του,  τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό». 

Στον εκλιπόντα αναφέρθηκαν βουλευτές όλων των κομμάτων. 

Αμέσως μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγής ορκίστηκε βουλευτής η Στέλλα Αραμπατζή. Η κ. Αραμπατζή είναι μικροβιολόγος και στις τελευταίες εκλογές ήταν πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Ημαθία. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε από έδρας εκ μέρους της Βουλής περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη που όπως είπε «πέρασε μια περιπέτεια υγείας». 

