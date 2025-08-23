search
23.08.2025 13:24

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Πλήθος κόσμου στη κηδεία του – Μητσοτάκης: Έφυγε το καλύτερο παιδί (pics)

23.08.2025 13:24
feretro-vesyropoulos-kideia

Με την ελληνική σημαία πάνω από το φέρετρο μεταφέρθηκε η σορός του Απόστολου Βεσυρόπουλου εντός του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ο Γ.Γ. της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη από ανακοπή, σε ηλικία 59 ετών, ενώ ήταν διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική.

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολιτικά στελέχη έδωσαν το παρόν στην κηδεία του «ψηλού» όπως τον αποκαλούσαν στη ΝΔ.

Βουλευτές, υπουργοί, ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και επιχειρηματίες βρέθηκαν στον Ιερό ναό για να αποχαιρετήσουν τον 59χρονο πολιτικό.

Ο επικήδειος Μητσοτάκη

Στην κηδεία έδωσε το παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στον επικήδειο λόγο του, έκανε λόγο για «το καλύτερο παιδί» που «έφυγε».

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ’ όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε. Εφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι» είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά ο επικήδειος λόγος του πρωθυπουργού:

Συντετριμμένος αποχαιρετώ σήμερα, εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ολόκληρη την παράταξή μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη.

Για το πολιτικό του έργο θα μιλήσουν πολλοί. Η παρουσία τόσων συμπολιτών του σήμερα στην εξόδιο ακολουθία είναι η καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν εδώ στον τόπο του, στην Ημαθία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια, το πόσα πολλά προσέφερε, το πώς εσείς τον τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας.

Εγώ θα τον θυμάμαι πάντα όχι απλά ως ένα άξιο στέλεχος, ως έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το κόμμα και την κυβέρνηση από νευραλγικές θέσεις: ως Υφυπουργός Οικονομικών επί μία τετραετία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής μείωσης φόρων και έχει και αυτός το δικό του μερίδιο στις επιτυχίες εκείνης της εποχής.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, όμως, νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι’ αυτή την όμορφη θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε. Και όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μια κουβέντα: “Έφυγε το καλύτερο παιδί”. Έτσι νομίζω θα τον θυμόμαστε όλοι: ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του, για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόσο μεγάλη ενέργεια και τόσο μεγάλη θετικότητα, ως Βουλευτής, ως Υφυπουργός, ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω, αγαπητέ μας Αποστόλη. Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, στην οικογένειά του, να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του. Και να τον αποχαιρετήσω μόνο με τέσσερις λέξεις: “Ψηλέ”, θα μας λείψεις».

Δείτε εικόνες:

