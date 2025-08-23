search
23.08.2025 10:25

Παξοί: Στον εισαγγελέα η μητέρα της 4χρονης που βρέθηκε πνιγμένη στη πισίνα 500 μέτρα μακριά

23.08.2025 10:25
pisina-new
Πηγή: Pixabay

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται θα βρεθεί σήμερα η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας, στους Παξούς.

Το κοριτσάκι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού τους χθες γύρω στις 3 το μεσημέρι, όμως έφυγε από το σπίτι χωρίς να το πάρει χαμπάρι η μητέρα της.

Οταν το αντιλήφθηκε άρχισε να το αναζητά με γείτονες για να το βρει τελικά νεκρό μέσα σε πισίνα ο μάγειρας μιας βίλας στην οποία εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Οι τουρίστες που είχαν νοικιάσει τη βίλα απουσίαζαν από το σπίτι την επίμαχη χρονική στιγμή.

Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο ο μάγειρας και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το 4χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Το κοριτσάκι ήταν μοναχοπαίδι του ζευγαριού από την Αλβανία που είναι υπό κράτηση και κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η σορός της ανήλικης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

