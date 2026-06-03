MasterChef: Αποχώρησε με κλάματα ο Σαμ, οι τελικές πεντάδες για τη Μητέρα των Μαχών

Στην πιο καθοριστική έως τώρα δοκιμασία αποχώρησης στο MasterChef, ο Ανδρέας, αν και βρέθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση, αντέγραψε με μεγάλη ακρίβεια το πιάτο του Νίκου Μπίλλη κι ανέβηκε πρώτος στον εξώστη μαζεύοντας… δεκάρια και ένα εννιά.

Πέτρος και Σαμ, έμειναν στο τέλος να διεκδικούν την παραμονή τους στο MasterChef 10. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και έντονα φορτισμένες, καθώς μόνο ένας από τους δύο φίλους θα συνέχιζε το μαγειρικό του ταξίδι. Αυτός ήταν ο Πέτρος, ο οποίος δεν μπορούσε να χαρεί την πρόκρισή του στην τελική δεκάδα.

«Δε σκέφτομαι ότι περνάω. Αυτόματα μου έρχονται αναμνήσεις και όλα όσα έχουμε περάσει με τον Σαμ και είναι δύσκολο, γιατί είναι σαν να φεύγει το στήριγμά μου από το σπίτι. Ξέρω ότι δεν έχει μείνει πάρα πολύς καιρός, αλλά θα ήθελα αυτό το ταξίδι να το κάνουμε μαζί», εξομολογήθηκε.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο ένας έκλαιγε στην αγκαλιά του άλλου.

«Σαν να χώρισα ήταν. Νομίζω πως δεν έχω ξαναπεράσει τόσο πολύ χρόνο με έναν άνθρωπο και έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετιστείτε. Είναι πραγματικά σαν να χάνεις τον άνθρωπό σου. Είναι απίστευτο αυτό», παραδέχτηκε ο Σαμ, ο οποίος βρέθηκε μια ανάσα από τη «Μητέρα των Μαχών».

Κάνοντας τον απολογισμό του, στάθηκε στη σχέση που έχει αναπτύξει με όλους τους παίκτες και έδωσε μια συμβουλή:

«Το MasterChef ήταν για μένα μια τρομερή εμπειρία ζωής. Θα το έκανα ξανά και ξανά. Ήταν μια όμορφη ιστορία για μένα και θα τη θυμάμαι μια ζωή. Πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε, σίγουρα είπαμε πράγματα που δεν έπρεπε, αλλά πραγματικά όποιον βλέπω πάνω στον εξώστη, είτε είναι μπλε είτε κόκκινος, τον θεωρώ φίλο.

Το μάθημά μου από όλο αυτόν τον καιρό που έμεινα εδώ είναι: “Παιδιά, να πιστεύετε στον εαυτό σας”. Ειδικά τα παιδιά των μεταναστών, θα ήθελα πολύ να κυνηγούν τα όνειρά τους. Εγώ το κυνήγησα, ήρθα στο MasterChef 10 και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Μπορεί να μην κέρδισα το τρόπαιο, αλλά κυνήγησα το όνειρό μου, πάλεψα με τους δαίμονές μου και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό».

Αφού έριξε μια ύστατη ματιά στους φίλους του, έκλεισε οριστικά πίσω του την πόρτα του MasterChef. Μάλιστα, μιλώντας για τελευταία φορά στην κάμερα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας ωστόσο πως κλαίει από χαρά και όχι από στεναχώρια.

«Πάω να φύγω και λέω: “Κάτσε να ρίξω μια τελευταία ματιά στα φιλαράκια μου”. Τους κοιτάω, τους τραβάω μία φωτογραφία με το μυαλό μου και αποχωρώ πολύ, πολύ χαρούμενος από το MasterChef. Είναι δάκρυα χαράς».

Ξεκινά η Μητέρα των Μαχών

Μετά την αποχώρηση του Σαμ η μπλε μπριγάδα έμεινε με τέσσερις παίκτες και η Κόκκινη μετά από συνεννοήση επέλεξε να στείλει στην απέναντι ομάδα τον Νίκο.

Έτσι, σήμερα που ξεκινά η Μητέρα των Μαχών με τις δύο τελικές μπριγάδες να διαμορφώνονται ως εξής:

Κόκκινη Μπριγάδα: Πάνος, Τάσος, Φίλιπ, Γιώργος, Χρήστος.

Μπλε Μπριγάδα: Μιχάλης, Πέτρος, Wasan, Νίκος, Ανδρέας

Ο Σωτήρης Κοντιζάς προαναγγέλλει οκτώ ημέρες γεμάτες απαιτητικές δοκιμασίες, στις οποίες οι επίδοξοι μάγειρες θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας μια θέση στην τελική ευθεία του διαγωνισμού.

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