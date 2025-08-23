search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 10:31
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

23.08.2025 09:50

Φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου στη Κρήτη – Νοσηλεύονται διασωληνωμένα δύο άτομα

23.08.2025 09:50
Πηγή: neakriti
Πηγή: neakriti

Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά από φωτιά που ξέσπασε μέσα σε αποδυτήρια γηπέδου στην Αμμουδάρα, στη Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti, τα δύο άτομα εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια που ξέσπασε η φωτιά στο γήπεδο, το οποίο να σημειωθεί πως δεν λειτουργεί.

Γείτονες αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει και κάλεσαν τη πυροσβεστική, ενώ ορισμένοι πήγαν μόνοι τους με πυροσβεστήρες.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε την γυναίκα (ο άνδρας πρόλαβε και βγήκε μόνος του έχοντας εγκαύματα) τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση λόγω εγκαυμάτων και εισπνοής καπνών. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για έναν 40χρονο και μια 36χρονη που εργάζονταν σε παρακείμενη καφετέρια και πήγαν να κάνουν μία εργασία σε συγκεκριμένο χώρο των αποδυτηρίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

