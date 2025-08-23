Φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου στη Κρήτη – Νοσηλεύονται διασωληνωμένα δύο άτομα

Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά από φωτιά που ξέσπασε μέσα σε αποδυτήρια γηπέδου στην Αμμουδάρα, στη Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti, τα δύο άτομα εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια που ξέσπασε η φωτιά στο γήπεδο, το οποίο να σημειωθεί πως δεν λειτουργεί.

Γείτονες αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει και κάλεσαν τη πυροσβεστική, ενώ ορισμένοι πήγαν μόνοι τους με πυροσβεστήρες.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε την γυναίκα (ο άνδρας πρόλαβε και βγήκε μόνος του έχοντας εγκαύματα) τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση λόγω εγκαυμάτων και εισπνοής καπνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για έναν 40χρονο και μια 36χρονη που εργάζονταν σε παρακείμενη καφετέρια και πήγαν να κάνουν μία εργασία σε συγκεκριμένο χώρο των αποδυτηρίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

