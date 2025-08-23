Βόλος: Άφαντος ο σύζυγος της 36χρονης που δολοφόνησε έξω από το σπίτι τους – Σε κατάσταση σοκ τα παιδιά της οικογένειας

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τα ίχνη του 40χρονου που δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών τους στον Βόλο.

Μετά την δολοφονία της, ο δράστης εξαφανίστηκε, ενώ σε κατάσταση σοκ είναι τα παιδιά που είδαν τον φόνο, αλλά και η μεγάλη τους αδελφή που έφτασε στο σπίτι λίγο μετά, πληροφορούμενη το τι συνέβη.

Χθες Παρασκευή η μία κόρη του ζευγαριού τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Ο συζυγοκτόνος δεν έχει αφήσει ίχνη για το πού μπορεί να βρίσκεται, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Παρά το «πλούσιο» ιστορικό του στην αστυνομία (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, παράνομη διαμονή στη χώρα και απέλαση), δεν είχε καταγγελθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Ωστόσο, από τις αρχές επιβεβαιώνεται πως τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση καθώς είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μάλιστα κρίθηκε πως έπρεπε να μείνει μέσα για νοσηλεία.

Χθες, σε μια διαμάχη με τη σύζυγό του, πήγε ένα αιχμηρό αντικείμενο και αφού την κυνήγησε, την σκότωσε μπροστά στην εξώπορτα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

