Τηλεφωνικοί θάλαμοι ΟΤΕ: Το τέλος μίας ρομαντικής ιστορίας στην επικοινωνία    

Τα καρτοτηλέφωνα αποξηλώνονται από τα πεζοδρόμια της Αθήνας μετά από απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Δεν είχαν άλλωστε λόγο ύπαρξης.

Μοιραία ένα κομμάτι της σύγχρονης, αστικής ιστορίας μας χάνεται για πάντα.

Οι εγκαταστάσεις που κάποτε συνιστούσαν άλμα της τεχνολογίας και διευκόλυνση για χιλιάδες Αθηναίους, σήμερα, χάρη στα κινητά, που έχουν γίνει προέκταση του χεριού μας, έμοιαζαν περισσότερο με αχρείαστες, εγκαταλελειμμένες εστίες ρύπανσης.

«Απομακρύναμε 63 εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια της πόλης τα οποία αποτελούσαν εμπόδια για πεζούς, ΑμεΑ, αλλά και εστίες ρύπανσης» έγραψε ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του ορίζοντας ουσιαστικά το τέλος εποχής για τους κίτρινους, ημικυκλικούς τηλεφωνικούς θαλάμους

Ο κύκλος ενός αιώνα

Πρόκειται για το τέλος ενός κύκλου που έμεινε ανοιχτός σχεδόν για έναν αιώνα, με τους πρώτους τηλεφωνικούς θαλάμους να κάνουν την εμφάνισή τους στην Αθήνα τη δεκαετία του 1930.

Με τα κινητά να μην υπάρχουν ούτε σαν ιδέα και την εγκατάσταση σταθερού στα σπίτια να είναι ακόμα πρώιμη και να αποτελεί προνόμιο λίγων, τοποθετήθηκαν οι πρώτοι τηλεφωνικοί θάλαμοι στην πόλη από την ΑΕΤΕ (Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία).

Είχαν τη χαρακτηριστική ένδειξη “ΕΔΩ ΤΗΛΕΦΩΝΕΊΤΕ” και “ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ”, ενώ τα τηλέφωνα λειτουργούσαν με ειδικά κέρματα που φέραν το λογότυπο “ΑΕΤΕ”.

Λίγα χρόνια αργότερα, αντικαταστάθηκαν με τους θαλάμους του ΟΤΕ – που ιδρύθηκε το 1949 – οι οποίοι είχαν την επιγραφή “ΕΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΟΙ”.

Με την προτροπή ωστόσο να μην εισακούγεται συχνά και τις ουρές για ένα τηλεφώνημα να αυξάνονται συνεχώς, καθιερώθηκε η χρέωση με την ώρα.

Αρκετά χρόνια αργότερα, με τα σταθερά τηλέφωνα να έχουν γίνει πολύ πιο προσιτά, τα περίπτερα υιοθέτησαν το γνωστό στους πιο παλιούς κόκκινο τηλέφωνο η αλλιώς “Ταμούρα” το οποίο χρησιμοποιούνταν από όσους βρίσκονταν έξω και έπρεπε να τηλεφωνήσουν, αφού ακόμα δεν υπήρχαν τα κινητά, ή από τους πιο νέους που έμεναν ακόμα με τους γονείς τους και ήθελαν να μιλήσουν με κάποια ιδιωτικότητα για ευνόητους λόγους.

Τα τηλέφωνα αυτά λειτουργούσαν με κερματοδέκτη όπου τοποθετούνταν δραχμές και η επιτρεπόμενη διάρκεια του τηλεφωνήματος ήταν ανάλογη με το ποσό που τοποθετούσε ο χρήστης.

Στη ΔΕΘ η πρώτη τηλεκάρτα

Και φτάνουμε στον Αύγουστο του 1992 όταν εγκαταστάθηκαν τα πρώτα καρτοτηλέφωνα, οι θάλαμοι δηλαδή που έχουμε μέχρι σήμερα, αντικαθιστώντας σταδιακά πλήρως τους κερματοδέκτες.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε επίσημα η πρώτη τηλεκάρτα η οποία παρουσιάστηκε στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης με τον ΟΤΕ να τοποθετεί μέσα και έξω από τον χώρο της έκθεσης πολλά καρτοτηλέφωνα, μοιράζοντας σε όλους τηλεκάρτες με θέμα τον Ήλιο της Βεργίνας – η συγκεκριμένη κάρτα κυκλοφόρησε σε 30.000 αντίτυπα και σήμερα η τιμή της ξεπερνάει τα 220 ευρώ.

Οι τηλεκάρτες αποτέλεσαν συλλεκτικό αντικείμενο κι έγιναν κομμάτι της ποπ κουλτούρας κουβαλώντας στις πλάτες τους την ιστορία μιας χώρας μέσα από τις απεικονίσεις τους: Ο δαφνοστεφανομένος Νίκος Κακλαμανάκης με το χρυσό του μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, η Μελίνα Μερκούρη με τα χέρια στον αέρα όταν η Θεσσαλονίκη έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997, καρικατούρες του ελληνικού κινηματογράφου όπως η Βασιλειάδου και ο Αυλωνίτης, τα εγκαίνια της Διώρυγας της Κορίνθου το 1893…

Όλοι αυτοί οι θάλαμοι λοιπόν που έδωσαν την σειρά τους στους επόμενους μέχρι να φτάσουν σήμερα να αξιοποιούνται μόνο για αφισοκολλήσεις, διαφημιστικά, ενοικιαστήρια, υβριστικά συνθήματα και τελικά να ξηλωθούν, υπήρξαν σίγουρα μάρτυρες αμέτρητων προσωπικών ιστοριών, συναισθημάτων, φόβων, αγωνιών, ευτυχισμένων στιγμών, ερωτικών εξομολογήσεων και απογοητεύσεων, αποχαιρετισμών ή και απλά αστείων και ανέμελων ιστοριών.

Από βιβλιοθήκες μέχρι ενυδρεία

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι σε αρκετές περιοχές του εξωτερικού όπως σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή το Όσλο, οι παλιοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, έχουν μετατραπεί σε μίνι βιβλιοθήκες, περίπτερα, μικρές επιχειρήσεις, ενώ στην Οσάκα της Ιαπωνίας «μεταμορφώνονται» σε εντυπωσιακά ενυδρεία δίνοντας ξανά ζωή σε μία κατασκευή που φαινόταν καταδικασμένη να «μαραζώνει».

Στο Βερολίνο μπορεί κανείς να βρει τις μικρότερες Disco του κόσμου, οι οποίες στεγάζονται σε παλιούς τηλεφωνικούς θαλάμους και οι περαστικοί έχουν τη δυνατότητα με δύο ευρώ να χορέψουν στη μουσική του αγαπημένου του τραγουδιού.

Σύμφωνα με πηγές του δήμου Αθηναίων δεν αποκλείεται να παραμείνουν λίγοι τηλεφωνικοί θάλαμοι στην ελληνική πρωτεύουσα και να αξιοποιηθούν αντίστοιχα στο μέλλον αν και επισημαίνεται ότι κάτι τέτοιο εξαρτάται και από τον ΟΤΕ στον οποίο ανήκουν οι θάλαμοι.

Ακόμα κάποιοι από όσους πρόκειται να ξηλωθούν ίσως διατεθούν σε σχολεία ή χώρους πολιτισμού ως εκθεσιακά κομμάτια.

